Advertisement

المرأة

هكذا تحمين طفلك الرضيع من نزلات البرد في الشتاء

Lebanon 24
02-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1147865-638398335552455623.jpg
Doc-P-1147865-638398335552455623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت أكاديمية طب الأطفال الأميركية عن أهم العوامل التي تزيد خطر الإصابة بنزلات البرد للأطفال الرضع، مانحة نصائح للأمهات بالتعامل مع الأطفال الرضع خلال فصل الشتاء للحيلولة دون إصابتهم بنزلات البرد.
Advertisement


وذكرت ان العوامل التي تزيد خطر الإصابة بنزلات البرد للأطفال الرضع، هي:

- نظام المناعة غير الناضج: لا يزال جهاز المناعة لدى الأطفال الرضع يتطور، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

- الاتصال بالأشخاص المصابين: يمكن أن يصاب الأطفال الرضع بنزلات البرد من خلال الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين، أو من خلال لمس الأسطح أو الأشياء التي لمسها شخص مصاب.


اما طرق الوقاية من نزلات البرد عند الرضع فهي:

- غسل اليدين بانتظام: اغسلي يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصةً بعد تغيير الحفاض أو لمس شخص مريض.


- تجنبي الاتصال بالأشخاص المصابين: إذا كنت أنت أو أي شخص آخر في منزلك مصابًا بنزلة برد، فحاولي تجنب الاتصال بالطفل الرضيع. وإذا كان ذلك غير ممكن، فاغسلي يديك بانتظام قبل التعامل مع الطفل.

- الحفاظ على دفء الطفل: يمكن أن يساعد ارتداء الملابس الدافئة في إبقاء طفلك دافئًا؛ مما قد يساعد في منع الإصابة بالبرد.

- تغذية طفلك جيدا: تساعد التغذية السليمة على دعم جهاز المناعة لدى طفلك.

- توفير بيئة صحية: حافظي على نظافة منزلك وتخلصي من الأوساخ.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:28 | 2024-01-03
15:40 | 2024-01-02
10:30 | 2024-01-02
07:10 | 2024-01-02
05:45 | 2024-01-02
04:53 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24