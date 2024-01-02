هكذا تحمين طفلك الرضيع من نزلات البرد في الشتاء

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كشفت أكاديمية طب الأطفال الأميركية عن أهم العوامل التي تزيد خطر الإصابة بنزلات البرد للأطفال الرضع، مانحة نصائح للأمهات بالتعامل مع الأطفال الرضع خلال فصل الشتاء للحيلولة دون إصابتهم بنزلات البرد.وذكرت ان العوامل التي تزيد خطر الإصابة بنزلات البرد للأطفال الرضع، هي:- نظام المناعة غير الناضج: لا يزال جهاز المناعة لدى الأطفال الرضع يتطور، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.- الاتصال بالأشخاص المصابين: يمكن أن يصاب الأطفال الرضع بنزلات البرد من خلال الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين، أو من خلال لمس الأسطح أو الأشياء التي لمسها شخص مصاب.اما طرق الوقاية من نزلات البرد عند الرضع فهي:- غسل اليدين بانتظام: اغسلي يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصةً بعد تغيير الحفاض أو لمس شخص مريض.- تجنبي الاتصال بالأشخاص المصابين: إذا كنت أنت أو أي شخص آخر في منزلك مصابًا بنزلة برد، فحاولي تجنب الاتصال بالطفل الرضيع. وإذا كان ذلك غير ممكن، فاغسلي يديك بانتظام قبل التعامل مع الطفل.- الحفاظ على دفء الطفل: يمكن أن يساعد ارتداء الملابس الدافئة في إبقاء طفلك دافئًا؛ مما قد يساعد في منع الإصابة بالبرد.- تغذية طفلك جيدا: تساعد التغذية السليمة على دعم جهاز المناعة لدى طفلك.- توفير بيئة صحية: حافظي على نظافة منزلك وتخلصي من الأوساخ.