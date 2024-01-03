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المرأة

بدت متوترة جدا: مُشادة حادة بين نجمة عالمية وزوجها.. والمجوهرات السبب! (صور)

Lebanon 24
03-01-2024 | 02:15
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أفاد مصدر مقرب لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية ان النجمة العالمية جنيفر لوبيز (54 عامًا)، تبادلت وزوجها الممثل بن أفليك (51 عامًا)، حديثًا حادًا أثناء تصفحهما مجوهرات "بولغاري" باهظة الثمن معًا، كما.
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وقالت الصحيفة إن أفليك وأثناء مساعدة زوجته على تجربة مجموعة متنوعة من القطع الفاخرة، بدا في مرحلة ما غاضبًا، إذ رفع يديه في الهواء بينما كانت زوجته تجلس بجانبه بتعابير متوترة.

وظهر أفليك ويبدو عليه الانزعاج والتوتر، بينما كانت لوبيز تقوم بمشاهدة بعض قطع الحُلي، كما كان الأول يلتقط في وقتٍ لاحق بعض الصور لزوجته وهي ترتدي المجوهرات مع عبوسٍ كبير.
 
 
 
 
 
ورغم عدم الكشف عن سبب الجدال بينهما، إلا أن البعض يتوقع أن يكون ثمن المجوهرات التي اختارتها النجمة العالمية هو السبب، وفق "ديلي ميل".

ولم يستمر انزعاج بن أفليك من جنيفر بحسب الصحيفة، بل احتضن زوجته، ثم تحول الجدال لنقاش هادئ، وسرعان ما تم نسيان ما حدث، واستمرا في احتضان بعضهما والتجول في الشوارع.
 
 
 
 
 
وتأتي هذه المشادة الكلامية بعدما اجتاحت مجموعة من الصور لجنيفر لوبيز وبن أفليك عبر السوشيال ميديا، يُقال إنها تُظهر دخول الزوجين في تبادل حديث ساخن، وبديا متوترين.(فوشيا)

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