نجمة سورية شهيرة تكشف: حاولوا اغتيالي!

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كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، طبيعة علاقتها بزوجها الفنان وائل رمضان، مؤكدة عدم حدوث الطلاق بينهما بشكل رسمي، حيث قررا الانفصال فقط، من أجل أخذ الوقت الكافي للتفكير في العودة لبعضهما البعض أو الطلاق بشكل نهائي.وقالت سلاف خلال حوارها مع الاعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة" إنها تعيش مع زوجها رمضان في منزلهما طوال الوقت، وذلك ما أجل أولادهما حمزة وعلي، حيث تعتبره "أب وصديق عظيم" بالنسبة لها، مشيرة إلى كثرة الأشياء التي قدمها لوالديها قبل وفاتهما.وأوضحت سلاف أنها لا تضع شروطاً معينة للعودة إلى زوجها، حيث لم تفكر في هذا الأمر طيلة فترة زواجهما، لأن مشاكلهما لا تندرج تحت هذا الإطار بحسب تعبيرها. وشددت على أن الخلافات بينهما حدثت بسبب اختلاف وجهات النظر والآراء، لاسيما وأنها شعرت بالتغير الكبير في شخصيتها بعد وفاة والديها، وهي بدورها تعتبر نفسها وصلت لمرحلة النضوج، بسبب كثرة التجارب التي مرت بها.وكشفت الفنانة السورية خلال اللقاء عن محاولة الاغتيال التي تعرضت لها أثناء تكريمها بأحد المهرجانات السينمائية في السودان، وذلك بسبب بعض آرائها السياسية. ولفتت إلى أنها عند صعودها للتكريم لاحظت وجود حركة غير طبيعية وزيادة لعدد رجال الأمن، لتتفهم الموضوع وتعلم بوجود مجموعة من الشباب الذين يحاولون اغتيالها.وأوضحت أن الشخص الذي أنقذها من الاغتيال يختلف معها أيضا في الآراء السياسية لكنه رفض حدوث ذلك، مؤكدة عدم ممانعتها الجلوس مع أي فنان سوري يختلف معها في رأيها، حيث ترحب به.