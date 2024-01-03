أول تعليق من أصالة على صلحها مع أنغام

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تصالحت الفنانة المصرية أنغام مع زميلتها السورية أصالة، وذلك خلال تواجدهما في الرياض، لإحياء حفل ليلة نجمات العرب، السبت الماضي بعد خلاف استمر لحوالي 5 سنوات.وكشفت الفنانة أصالة عن انطباعها بعد الصلح مع أنغام، وقالت إنها سعيدة للغاية بهذا الأمر.وأضافت أصالة في تصريحات تلفزيونية: «مبسوطة بصلحي أنا وأنغام لأن بسترجع ذكرياتنا الحلوة مع بعض، وإن شاء الله الأيام الجاية نعيد نفس الذكريات».وتابعت: «أتمنى صداقتنا ترجع زي الأول وأحسن».وكان قد شهد حفل «ليلة نجمات العرب» الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات رأس السنة 2024، الصلح بين الفنانتين أنغام وأصالة، بعد فترة خصام.