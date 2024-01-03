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المرأة

"أريد أن أرتاح"... نجمة عالمية تخطط للاعتزال بعد ألبومها الأخير

Lebanon 24
03-01-2024 | 10:14
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كشفت النجمة الأميركية سيلينا غوميز أنها تخطط لاعتزال مجال الموسيقى والغناء قريبًا، وذلك بعد طرح ألبوم جديد فقط.

وأضافت سيلينا في إحدى حلقات بودكاست "Smartless" أنها في بداية حياتها المهنية كانت تستمتع كثيرًا بالموسيقى، وباتت الجولات الغنائية التي تقدمها ممتعة للغاية، وكانت في ذلك الوقت مشغولة في تقديم البرنامج التلفزيوني "Wizards of Waverly Place".
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وأوضحت أنها وجدت متعة كبيرة في تقديم البرامج التلفزيونية والجولات الغائية معًا، لكنها كلما كبرت في السن شعرت برغبتها في الاستقرار على شيء واحد.

وتابعت نجمة فيلم "Only Murders In the Building": أشعر أن لدي ألبومًا آخر بداخلي، لكن من المحتمل أن أختار التمثيل. أريد أن أرتاح لأنني متعبة.

يذكر أن سيلينا،31 عامًا، أصدرت 3 ألبومات غنائية آخرها ألبوم Rare في عام 2020، كما أن آخر جولاتها الغنائية تعود لعام 2016، والتي ألغتها من منتصفها بسبب معاناتها من الصحة العقلية وسط تشخصها بمرض الذئبة.

وذكرت سيلينا كيف تسبب عبء عملها المجهد إلى إدخالها لمعهد الأمراض العقلية، وهو موضوع ناقشته بشفافية في فيلمها الوثائقي "My Mind & Me"، وقالت: لقد وصل الأمر إلي لأنني أحب العمل وهو يصرفني عن الأشياء السيئة.

يذكر أن سيلينا طرحت أغنية جديدة بعنوان "Single Soon"، والتي من المفترض أن تكون أول أغنية من ألبومها الجديد، وأكدت أنه لن يحتوي على أي أغنية حزينة.
 
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