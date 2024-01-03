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متفرقات

مع بداية العام 2024 عودة موضة التسعينيات.. أبرزها الكونتور

Lebanon 24
03-01-2024 | 15:10
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مع بداية عام 2024 عادت موضة التسعينات منها الكونتور، ونحن لا نتحدث فقط عن منتجات البشرة.
في حين أن تحديد الوجه للحصول على ملامح منحوتة سيكون لها دائماً مكان في روتين جمالنا، فإن تحديد الشفاه عاد أيضاً.
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وتحديد الشفاه هو رسم الشفاه لإبرازها وإضفاء مظهر أكثر اكتمالاً، حيث ستحتاجين إلى قلم تحديد شفاه يشبه إلى حد كبير ظل شفتيك الطبيعية، وأحمر شفاه يكمل محدد الشفاه، وأحمر شفاه أفتح قليلاً.
ويجب عليك أيضاً استخدام منتجات العناية بالشفاه لتحضير شفتيك قبل تحديد الكونتور وملمع الشفاه لإكمال مظهرك بلمعان يشبه الزجاج.
 


المصدر: سيدتي

متفرقات

المرأة

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