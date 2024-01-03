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أجمل تسريحات الشعر لإطلالة أنثوية

Lebanon 24
03-01-2024 | 23:00
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إذا كنت تعتقدين أنه من الصعب أن تحصلي على واحدة من تسريحات الشعر النصفية، فأنت مخطئة، لذلك تشجّعي وقومي بتنفيذها في المنزل من خلال اتباع عدة خطوات.
 

ومنها أن تقومي بتمويج خصلات شعرك عند منتصف الطول والأطراف، من ثم مشّطي شعرك من أعلى الرأس إذا كنت ترغبين في تعزيز حجمه وإنشاء تسريحة شعر منتفخة نصف مرفوعة.


بعد ذلك، قومي بفصل الجزء العلوي من شعرك من جانب واحد، ثم اسحبيه الى الخلف، وثبّتيه باستخدام ربطة الشعر على شكل ذيل حصان.


ثم قسمي الجزء العلوي من شعرك من الجانب الآخر، واسحبيه إلى الخلف، ومرريه في منتصف ذيل الحصان فوق ربطة الشعر. اصنعي عقدة، ثم ثبتيها تحتها باستخدام دبوس الشعر.


وفي هذا السياق، واكبي أجدد صيحات الشعر من خلال اعتمادك أحدث موديلات تسريحات شعر ويفي تناسب الإطلالات النهارية والرسمية ومنها تسريحة حورية البحر النصفية، تسريحة الشعر النصفية مع ضفيرة الدانتيل الفضفاضة، تسريحة الشعر النصفية الملتوية، تسريحة الشعر النصفية المنفوخة، تسريحة الشعر النصفية بأسلوب الكعكة، تسريحة ذيل السمكة النصفية.

 

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المصدر: سيدتي

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