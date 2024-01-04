ابنة فنانة شهيرة تدخل عالم التمثيل.. هذه تجربتها الأولى مع والدتها

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن خوض ابنتها الكبيرة نانسي مختار تجربتها الأولى في مجال التمثيل، بمشاركتها في مسلسل "فوبيا" الذي سيجري عرضه قريبًا.



وشاركت رانيا عبر حسابها في "إنستغرام" صورًا من كواليس العمل، جمعتها بالفنانة سوسن بدر وابنتها نانسي، كما شاركت ملصقين لأعمالها السابقة "مجنون ليلى" و"الاتجاه المعاكس".

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