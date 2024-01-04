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المرأة
ابنة فنانة شهيرة تدخل عالم التمثيل.. هذه تجربتها الأولى مع والدتها
Lebanon 24
04-01-2024
|
08:15
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أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن خوض ابنتها الكبيرة نانسي مختار تجربتها الأولى في مجال التمثيل، بمشاركتها في مسلسل "فوبيا" الذي سيجري عرضه قريبًا.
وشاركت رانيا عبر حسابها في "إنستغرام" صورًا من كواليس العمل، جمعتها بالفنانة سوسن بدر وابنتها نانسي، كما شاركت ملصقين لأعمالها السابقة "مجنون ليلى" و"الاتجاه المعاكس".
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وفي مقطع فيديو أيضًا من كواليس العمل، ظهرت رانيا يوسف وهي تحضر نفسها لتصوير أحد مشاهدها، مثلما ظهرت ابنتها وهي تصور مشهدًا من المسلسل.
وعلقت على منشورها بالقول: "قريبًا مسلسل "فوبيا" من إخراج رؤوف عبد العزيز. أول بطولة لبنتي حبيبتي. إنها نجمتي اللامعة.. الله يحميكي:.
كذلك حرصت الفنانة سوسن بدر على دعم نانسي معربة عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها بالعمل، وقالت في تعليق: "ما شاء الله كبرت البنوتة.. حبيبة قلبي".
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