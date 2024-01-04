18
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
21
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ألوان صبغات الشعر التي تناسبكِ بحسب لون عينيكِ
Lebanon 24
04-01-2024
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يمكنك كشف الكثير عن اللون المثالي الذي سيلائم شعرك، سواء كنت ترغبين في تحسين لون شعرك الطبيعي أو استكشاف لون جديد يليق بك، وذلك بحسب لون عينيك.
العيون الخضراء ذات اللمعان الأصفر، يناسبها درجة اللون الذهبي البلوندي، بينما يمكن لصاحبات العيون الخضراء الداكنة اللجوء إلى الأحمر النحاسي، واللواتي يمتلكن عيونا بدرجات الأخضر البارد، تليق بهن ألوان الشعر الباردة مثل الرمادي أو البني المشروم أو الأسود.
Advertisement
وصاحبات العيون الزرقاء يمكنهن تسليط الضوء على جمال عيونهن من خلال اختيار لون الشعر العسلي، أو تجربة البني الكاراميل أو البني الغامق لمحبات الدرجات الداكنة.
كما يتناسب اللون البلوندي أو العسلي الفاتح بشدة مع صاحبات العيون البنية الداكنة، وكذلك البني الشوكولاتة أو الأسود الطبيعي الذي يعطي لون العيون عمقاً بشكل مثالي.
وللعيون البنية الفاتحة، يمكنكِ اختيار اللون البني الكاراميل أو البلوندي العسلي لتحقيق مظهر ساحر، ويُفضل لمحبات اللون الداكن اختيار النحاسي البني والرمادي الداكن.
أما العيون الرمادية فتتناغم بشكل جميل مع البلوندي والشامباني الطبيعي والنحاسي والبني وكذلك الذهبي الذي يضفي توارنًا جميلاً على لون العيون. (فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة
سيكون الأقسى منذ عام 1950: لبنان سيدخل في عز الشتاء القطبي.. استعدوا للمنخفضات والعواصف في هذا الموعد
Lebanon 24
سيكون الأقسى منذ عام 1950: لبنان سيدخل في عز الشتاء القطبي.. استعدوا للمنخفضات والعواصف في هذا الموعد
01:47 | 2024-01-04
04/01/2024 01:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. بيانٌ مهم من هيئة إدارة السير
Lebanon 24
للمواطنين.. بيانٌ مهم من هيئة إدارة السير
11:45 | 2024-01-03
03/01/2024 11:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة جداً عن صالح العاروري قبل اغتياله في بيروت.. التفاصيل لافتة!
Lebanon 24
معلومات مثيرة جداً عن صالح العاروري قبل اغتياله في بيروت.. التفاصيل لافتة!
14:00 | 2024-01-03
03/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نبأ عن عملية إغتيال في صيدا.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
نبأ عن عملية إغتيال في صيدا.. ما حقيقته؟
15:15 | 2024-01-03
03/01/2024 03:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قوي.. هذا ما جرى فوق بيروت قبل قليل!
Lebanon 24
صوتٌ قوي.. هذا ما جرى فوق بيروت قبل قليل!
14:41 | 2024-01-03
03/01/2024 02:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:15 | 2024-01-04
ابنة فنانة شهيرة تدخل عالم التمثيل.. هذه تجربتها الأولى مع والدتها
04:22 | 2024-01-04
التاتو يغطي يدها.. مذيعة الـ MTV بإطلالة لافتة بالأحمر (صور)
02:35 | 2024-01-04
بشفاه مُنتفخة.. ابنة هيفا وهبي أصبت نسخة عن والدتها! (صور)
00:47 | 2024-01-04
ببطن مكشوف ومنتفخ.. ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل تحتفل بالعام الجديد (صور)
23:00 | 2024-01-03
أجمل تسريحات الشعر لإطلالة أنثوية
15:10 | 2024-01-03
مع بداية العام 2024 عودة موضة التسعينيات.. أبرزها الكونتور
فيديو
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
04/01/2024 16:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
04/01/2024 16:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
04/01/2024 16:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24