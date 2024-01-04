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المرأة

ألوان صبغات الشعر التي تناسبكِ بحسب لون عينيكِ

Lebanon 24
04-01-2024 | 06:30
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يمكنك كشف الكثير عن اللون المثالي الذي سيلائم شعرك، سواء كنت ترغبين في تحسين لون شعرك الطبيعي أو استكشاف لون جديد يليق بك، وذلك بحسب لون عينيك.


العيون الخضراء ذات اللمعان الأصفر، يناسبها درجة اللون الذهبي البلوندي، بينما يمكن لصاحبات العيون الخضراء الداكنة اللجوء إلى الأحمر النحاسي، واللواتي يمتلكن عيونا بدرجات الأخضر البارد، تليق بهن ألوان الشعر الباردة مثل الرمادي أو البني المشروم أو الأسود.
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وصاحبات العيون الزرقاء يمكنهن تسليط الضوء على جمال عيونهن من خلال اختيار لون الشعر العسلي، أو تجربة البني الكاراميل أو البني الغامق لمحبات الدرجات الداكنة.

كما يتناسب اللون البلوندي أو العسلي الفاتح بشدة مع صاحبات العيون البنية الداكنة، وكذلك البني الشوكولاتة أو الأسود الطبيعي الذي يعطي لون العيون عمقاً بشكل مثالي.

وللعيون البنية الفاتحة، يمكنكِ اختيار اللون البني الكاراميل أو البلوندي العسلي لتحقيق مظهر ساحر، ويُفضل لمحبات اللون الداكن اختيار النحاسي البني والرمادي الداكن.


أما العيون الرمادية فتتناغم بشكل جميل مع البلوندي والشامباني الطبيعي والنحاسي والبني وكذلك الذهبي الذي يضفي توارنًا جميلاً على لون العيون. (فوشيا)
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