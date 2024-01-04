بعد خبر ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيبها السابق.. رسالة غامضة من ميرهان حسين

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كتبت الفنانة ميرهان حسين عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" منشوراً غامضاً، استخدمت فيه الآية القرآنية: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".الجمهور ربط بين منشور ميرهان والأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن ارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب بطبيب أمراض النساء تامر سليم، خطيب ميرهان السابق، وهي الأخبار التي انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.يُذكر أن تامر سليم ارتبط بميرهان حسين، بخطوبة استمرت ثمانية أشهر، لكنهما انفصلا قبل أسابيع قليلة من الزواج، من دون أن يفصح أي منهما عن السبب. (لها)