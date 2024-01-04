الفنانة الشهيرة تستعدّ لـ4 أعمال جديدة

تستعد الفنانة هنا الزاهد خلال أيام لعرض أربعة أعمال جديدة لها، ما بين السينما والدراما والمسرح.





وتستهل أعمالها في العام الجديد بعرض مسرحية "كذا نوفل"، من بطولة أحمد السعدني في ثاني تعاون بينهما، ويشاركهما فيها محمد عبد الرحمن توتا وإدوارد وسامي مغاوري وميرنا جميل، ومن المقرر عرضها في الفترة من 9 كانون الثاني الجاري إلى 13 منه، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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كما تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسلها الجديد "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.



كذلك، تترقّب عرض فيلمين لها خلال الفترة المقبلة، هما: "فاصل من اللحظات اللذيذة" وفيلم "بضع ساعات في يوم ما".