Advertisement

المرأة

الفنانة الشهيرة تستعدّ لـ4 أعمال جديدة

Lebanon 24
04-01-2024 | 14:16
A-
A+
Doc-P-1148705-638400000371386614.png
Doc-P-1148705-638400000371386614.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد الفنانة هنا الزاهد خلال أيام لعرض أربعة أعمال جديدة لها، ما بين السينما والدراما والمسرح.


وتستهل أعمالها في العام الجديد بعرض مسرحية "كذا نوفل"، من بطولة أحمد السعدني في ثاني تعاون بينهما، ويشاركهما فيها محمد عبد الرحمن توتا وإدوارد وسامي مغاوري وميرنا جميل، ومن المقرر عرضها في الفترة من 9 كانون الثاني الجاري إلى 13 منه، ضمن فعاليات "موسم الرياض".
Advertisement

كما تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسلها الجديد "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

كذلك، تترقّب عرض فيلمين لها خلال الفترة المقبلة، هما: "فاصل من اللحظات اللذيذة" وفيلم "بضع ساعات في يوم ما".
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:53 | 2024-01-04
08:15 | 2024-01-04
06:30 | 2024-01-04
04:22 | 2024-01-04
02:35 | 2024-01-04
00:47 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24