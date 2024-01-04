شوهدا سويّة.. هل عادت نجمة تلفزيون الواقع الى حبيبها؟

Advertisement

بعد أسابيع قليلة من إعلان انفصالهما في كانون الأول من عام 2023، إجتمعت نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر وباد باني مرة أخرى.ويبدو أن اللقاء الأخير بين الثنائي، كان لاستقبال العام الجديد وقضاء وقت ممتع مع صديقيهما المقربين جاستن وهايلي بيبر في بربادوس.وبالرغم من تداول أخبار انفصال كيندال وباد باني، يظهر أن هناك تواصلًا وديًّا بين النجمين، ولم يسفر الانفصال عن أي ضجة إعلامية.