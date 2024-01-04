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المرأة

شوهدا سويّة.. هل عادت نجمة تلفزيون الواقع الى حبيبها؟

Lebanon 24
04-01-2024 | 23:00
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بعد أسابيع قليلة من إعلان انفصالهما في كانون الأول من عام 2023، إجتمعت نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر وباد باني مرة أخرى.


ويبدو أن اللقاء الأخير بين الثنائي، كان لاستقبال العام الجديد وقضاء وقت ممتع مع صديقيهما المقربين جاستن وهايلي بيبر في بربادوس.
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وبالرغم من تداول أخبار انفصال كيندال وباد باني، يظهر أن هناك تواصلًا وديًّا بين النجمين، ولم يسفر الانفصال عن أي ضجة إعلامية.


المصدر: فوشيا
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