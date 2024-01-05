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المرأة

الجمال ليس من ضمنها... 10 صفات يبحث عنها الرجل في المرأة التي يحب

Lebanon 24
05-01-2024 | 00:13
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تعتقد النساء أن الرجل عادة ما يبحثون عن المرأة الجميلة، والتي تتحلى بالصفات الخارجية المثالية حتى يقعول في حبها، ولكن الحقيقة أن الرجل يبحث عن صفات أخرى في المرأة، وهي الصفات التي تجعلهم يقعون بحبها ويبحثون عن علاقة طويلة معها.
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تعرفوا إلى هذه الصفات الـ 10 التي يحتاج الرجل أن يجدها في المرأة:
أن تكون متحلية بحس المغامرة.


أن تكون المرأة متفهمة لمشاكله.
أن تكون المرأة واثقة من نفسها.
أن تثق المرأة بزوجها ثقة كاملة.
أن تكون متحلية بروح الدعابة.
أن تتقبل عيوبه.
أن لا تكون درامية.
أن تكون حنونة.
أن تكون مبدعة.
وأن تكون قادرة على إتخاذ القرارات بأريحية.
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