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المرأة

بفستان قصير جداً.. الفنانة الشهيرة تحتفل بيوم ميلادها والجمهور: "من كم يوم حجيتي شو فلتي بعد الطلاق"

Lebanon 24
05-01-2024 | 00:41
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احتفلت الفنانة هنا الزاهد بيوم ميلادها، بجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "انستغرام".
 
وبدت هنا بغاية الجمال في عيدها، حيث أطلّت بفستان قصير أسود، وبجوارها قالب من الكيك، وعلقت على الفيديو الذي نشرته قائلة: "عيد ميلادي"، وتوالت التعليقات عليها بالتهاني والمباركات احتفالاً بيوم ميلادها.
 
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كما انتقد البعض فستانها القصير، حيث قال أحدهم: "من كم يوم حجيتي شو هاللبس، شو فلتي بعد الطلاق".
وكانت هنا قد أعلنت قبل نهاية 2023 خبر انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي دون الكشف عن أسباب الطلاق، وعقب تلك الخطوة حذفت هنا كافة الصور التي جمعتها بأحمد فهمي، وبعدها قامت هنا بتأدية مناسك العمرة، وظهرت وهي ترتدي حجابا أسود، وأرفقت الصور التي نشرتها عبر "إنستغرام" بتعليق يؤكد قوتها، لا سيما وأنه كان الظهور الأول لها بعد انفصالها. 
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