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المرأة
بعد زواج دام لأكثر من 4 سنوات.. خبيرة التجميل تعلن انفصالها عن زوجها الفنان المعروف
Lebanon 24
05-01-2024
|
02:05
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بعد زواج دام لأكثر من 4 سنوات، أعلنت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم انفصالها عن الفنان محمود العسيلي، رافضة الإفصاح عن التفاصيل.
واكتفت أمنية عبد المنعم بقولها إن الانفصال تم بينها وبين محمود العسيلي في هدوء تام، وأنها تتمنى له السعادة والتوفيق فى حياته المقبلة.
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ويأتي خبر الطلاق في الوقت الذي احتفل فيه مؤخرا محمود العسيلي بعيد ميلاد زوجته، ونشر عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور "إنستغرام " صورة تجمعهما و أرفقها بكلمات، عبر من خلالها عن عشقه لزوجته وقتها وتغزل فيها.
وتعتبر هذه المرة الثالثة لطلاق المطرب محمود العسيلي، إذ تزوج مرتين سابقاً. (البوابة)
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