الفنانة الشهيرة تكشف سبب غلق أغنيتها الجديدة بعد ساعات من طرحها

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أحدث غلق أغنية للفنانة المغربية جنّات بعنوان "الشمخ الجواني" بعد طرحها بساعات عبر موقع "يوتيوب" جدلاً، وفي تعليقها الأول على غلق الأغنية، قالت جنّات إن النسخة التي طُرحت عبر "يوتيوب" كان فيها مشكلة في الصوت، وتقرر غلقها فوراً بناءً على اقتراح الموزع عمرو الخضري، إلى حين حلّ المشكلة الطارئة، وإعادة فتح الأغنية للجمهور.وأضافت في تصريحات إعلامية: "عملت على حل هذه المشكلة مع فريق العمل، منذ يوم الأربعاء، وبالفعل تمّ حلّها، ومن المفترض طرح النسخة المعدّلة من الأغنية خلال ساعات".