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المرأة
قصة مؤثرة ومؤلمة وراء ألبوم نيكي ميناج الأخير.. ما هي؟
Lebanon 24
05-01-2024
|
23:00
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تحدثت النجمة نيكي ميناج عن أغنية "Are You Gone Already"، من ألبوم "Pink Friday" الذي أطلقته الشهر الماضي، وكشفت أن خلفه قصة حزينة للغاية.
وفي مقابلة مؤثرة مع منسق الأغاني إيبرو داردن من Apple Music، أفصحت النجمة عن القصة وراء الاغنية وقالت إن التفاصيل المؤلمة بدأت عندما وُلِد ابنها في ظروف صعبة جدًا خلال فترة انتشار جائحة كورونا. وفي أثناء لحظات الفرح والتوتر، تلقت نيكي مكالمة هاتفية غير متوقعة من والدها، الذي طلب أن يزورها ويساعدها.
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ورغم عدم رغبتها في التحدث على الهاتف في تلك اللحظة، إلا أن نيكي قبلت المكالمة، وكان والدها يعبر عن سعادته للقدوم إلى كاليفورنيا لمساعدتها. لكن القدر جعلها تعيش تجربة مريرة، حيث تلقت في وقت لاحق خبرًا محزنًا عن حادث أليم تعرض له والدها وأودى بحياته.
ولأن والدها لم يتمكن من مقابلة حفيده مطلقاً، كشفت نيكي كم كان من المهم لها أن تبدأ الألبوم الجديد بالتحدث إليه، مضيفة: أقول لوالدي: لن تتمكن أبدًا من مقابلة ابني.
المصدر: فوشيا
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