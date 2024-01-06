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المرأة

مُحجبة وبغاية الجمال.. شقيقة ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه حديث الجمهور تعرفوا إليها (صورة)

Lebanon 24
06-01-2024 | 00:56
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نشرت ملكة جمال أميركا السابقة من أصل لبناني ريما فقيه صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وبدت فقيه في الصورة أمام سيارة فارهة هي هدية من زوجها المنتج العالمي وسيم صليبي، وعلقت على الصورة بالقول: "حبيبي زوجي" .
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علما انه تم تداول أنباء عن وقوع خلافات بين فقيه وصليبي الا ان الثنائي فاجأ الجميع بإعلان حمل فقيه بمولودها الرابع.

من جهة أخرى، قامت فقيه أيضا بنشر صورة عبر خاصية "الستوري" برفقة شقيقتها المحجبة وابنها.
 
 
 

وأشاد المتابعون بجمال شقيقة ريما الكبرى.

يُذكر ان ريما من بلدة صريفا الجنوبية وهي انتخبت عام 2010 ملكة جمال أميركا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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