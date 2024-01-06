زندايا تلغي متابعة الجميع في "إنستغرام"... حتّى حبيبها لم يسلم!

من دون سابق إنذار، قررت الممثلة الأميركية الشابة زندايا البالغة من العمر 27 عاما، بدء العام الجديد بإلغاء متابعة الجميع من على حسابها على "إنستغرام"، بمن فيهم حبيبها.



وأثارت هذه الخطوة علامات استفهام كثيرة لدى محبي النجمة الشهيرة ومتابعيها الذين يبلغ عددهم 184 مليون شخص، خاصة أنها لم تكتف بإلغاء متابعة أصدقائها وزملائها فحسب، بل حتى حبيبها الحالي توم هولاند. (العربية)

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