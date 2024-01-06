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المرأة

فنانة مصرية تعود للسينما بعد غياب 7 سنوات بالملكة

Lebanon 24
06-01-2024 | 16:00
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تعود الفنانة هالة صدقي إلى السينما بفيلمها الجديد، الذي يحمل اسم "الملكة"، وذلك بعد غياب قرابة ٧ سنوات.

 

وطرحت الشركة المنتجة للعمل، بوستره الدعائي، عبر حساباتها على السوشيال ميديا، دون أن تكشف موعد عرضه، مكتفية بتعليق: "قريبا".

 

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدي تشويقي حول سيدة أعمال تدعى ماجدة، تتورط في عدة مشكلات، وتتعرض لمحاولات إيذاء، لكنها تستطيع النجاة منها، وأخذ حقها. 

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي السينمائية، هو فيلم "آخر ديك في مصر"، الذي طرح عام ٢٠١٧، بطولة: محمد رمضان، ومحمد ثروت، ومي عمر. 

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