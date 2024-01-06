مسنة تحتفل بعيد ميلادها الـ 100 بقفز المظلات فى فلوريدا (صورة)

احتفلت امرأة من ولاية فلوريدا الأميركية بعيد ميلادها الـ 100 فى السماء، حيث قفزت جليندين هاميلتون بالمظلة في Skydive DeLand يوم 2 كانون الثاني أمام أصدقائها وعائلتها في اليوم الذي بلغت فيه 100 عام.

واعترفت السيدة البالغة من العمر 100 عام بأنها لم تسأل زوجها عما إذا كان يمانع في القفز بالمظلة، لكنه كان أحد المؤيدين الذين شاهدوها وهي تقفز، وعندما سألها أحد الحضور عن سبب قيامها بالقفز بالمظلة، أجابت: "فقط، لماذا لا؟".

السيدة العجوز قفزت هي ومدربها من الطائرة بعد فترة وجيزة في مظلة مصممة لشخصين، والتي تستخدم في القفز بالمظلات لأول مرة، ومع ذلك، أخبرت هاميلتون مصور الفيديو Skydive DeLand أنها ذهبت للقفز بالمظلات ثلاث مرات في الماضي، إحداها للاحتفال بعيد ميلادها التسعين.

وبدا أن هاميلتون تقضي وقتًا ممتعًا في الهواء، وكان مدربها متحمسًا أمام مصور الفيديو، فيما تابع أربعة محترفين آخرين الثنائى المظلى بمجرد هبوطهما على العشب، وارتسمت على وجه هاميلتون ابتسامة كبيرة بمجرد توقفهم عن الحركة، وأول شيء فعلته بعد هبوطهم هو شكر مدربها، فيما ساعدت موظفة أخرى ومدرب هاميلتون على النهوض من الأرض، وركضت صديقتها لتعطيها المشاية التى تساعدها على الحركة. ( اليوم السابع)