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المرأة

بسبب أزمة تراث "كوكب الشرق".. حفيدة أم كلثوم تتخذ هذه الإجراءات القانونية

Lebanon 24
07-01-2024 | 07:37
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أعلنت السيدة جيهان الدسوقي، حفيدة الراحلة القديرة أم كلثوم أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على التراث الفني الخاص بالراحلة.
 
وجاء هذا بعدما نشبت أزمة بين المنتج محسن جابر، رئيس شركة ستارز للإنتاج الفني، والمخرج مدحت العدل، صاحب شركة العدل غروب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وذلك بعدما أعلن جابر اعتداء شركة العدل غروب على حقوق عدد من الأغاني التي تمتلك حقوقها شركة ستارز للإنتاج الفني باستخدامها في أعمال تلفزيونية من إنتاج شركة العدل غروب، والمقصد من تلك الأغنيات هي تراث كوكب الشرق أم كلثوم.
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وأكدت أنها فوضت المستشار ياسر قنطوش لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه شركة صوت الفن بتعديل العقد بما يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث والتي تصل قيمته المادية في الوقت الحالي إلى ملايين الدولارات.

ومن المقرر أن يقوم قنطوش باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه الشركة وذلك من أجل حفظ حقوق تراث أم كلثوم، على اعتبار أن العقد الخاص بالتنازل الحالي فيه الكثير من الاستغلال للحقوق الفنية والأدبية لتراث كوكب الشرق وأصبح مجحفا ولا يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث الفني الضخم وحيث أن هذا التنازل يعد باطلا طبقا لنصوص قانون الملكية الفكرية والذي ينظم الحقوق الفنية والأدبية عن الأداء الفني. (لها)
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