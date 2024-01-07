19
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بسبب أزمة تراث "كوكب الشرق".. حفيدة أم كلثوم تتخذ هذه الإجراءات القانونية
Lebanon 24
07-01-2024
|
07:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السيدة جيهان الدسوقي، حفيدة الراحلة القديرة أم كلثوم أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على التراث الفني الخاص بالراحلة.
وجاء هذا بعدما نشبت أزمة بين المنتج محسن جابر، رئيس شركة ستارز للإنتاج الفني، والمخرج مدحت العدل، صاحب شركة العدل غروب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وذلك بعدما أعلن جابر اعتداء شركة العدل غروب على حقوق عدد من الأغاني التي تمتلك حقوقها شركة ستارز للإنتاج الفني باستخدامها في أعمال تلفزيونية من إنتاج شركة العدل غروب، والمقصد من تلك الأغنيات هي تراث كوكب الشرق أم كلثوم.
Advertisement
وأكدت أنها فوضت المستشار ياسر قنطوش لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه شركة صوت الفن بتعديل العقد بما يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث والتي تصل قيمته المادية في الوقت الحالي إلى ملايين الدولارات.
ومن المقرر أن يقوم قنطوش باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه الشركة وذلك من أجل حفظ حقوق تراث أم كلثوم، على اعتبار أن العقد الخاص بالتنازل الحالي فيه الكثير من الاستغلال للحقوق الفنية والأدبية لتراث كوكب الشرق وأصبح مجحفا ولا يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث الفني الضخم وحيث أن هذا التنازل يعد باطلا طبقا لنصوص قانون الملكية الفكرية والذي ينظم الحقوق الفنية والأدبية عن الأداء الفني. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من "حزب الله".. نداءٌ عاجل إلى أهالي الجنوب!
Lebanon 24
من "حزب الله".. نداءٌ عاجل إلى أهالي الجنوب!
15:31 | 2024-01-06
06/01/2024 03:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إغتيال قياديّ في حزب الله اليوم".. ما صحة هذا الخبر؟
Lebanon 24
"إغتيال قياديّ في حزب الله اليوم".. ما صحة هذا الخبر؟
12:02 | 2024-01-06
06/01/2024 12:02:50
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "جهاز عملاق" يراقب جنوب لبنان.. أنظروا إلى صورته!
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "جهاز عملاق" يراقب جنوب لبنان.. أنظروا إلى صورته!
14:42 | 2024-01-06
06/01/2024 02:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدثٌ مخيف" تترقبه إسرائيل الآن قرب لبنان.. ما هو وماذا سيحصل؟
Lebanon 24
"حدثٌ مخيف" تترقبه إسرائيل الآن قرب لبنان.. ما هو وماذا سيحصل؟
12:21 | 2024-01-06
06/01/2024 12:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة "غير عادية" عن إغتيال العاروري.. ما الذي ظهرَ في المكان؟
Lebanon 24
معلومة "غير عادية" عن إغتيال العاروري.. ما الذي ظهرَ في المكان؟
01:15 | 2024-01-07
07/01/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2024-01-07
ابنة الفنان المعروف تنجو من حريق في منزلها.. هذا ما كشفته (صورة)
09:44 | 2024-01-07
التقت بالملك المستقبلي بالصدفة.. تعرّفوا على الجميلة ماري ملكة الدنمارك المقبلة
00:03 | 2024-01-07
كيف تحفظين حقائب الجلد من التلف؟
23:00 | 2024-01-06
مسنة تحتفل بعيد ميلادها الـ 100 بقفز المظلات فى فلوريدا (صورة)
16:00 | 2024-01-06
فنانة مصرية تعود للسينما بعد غياب 7 سنوات بالملكة
13:30 | 2024-01-06
فنانة شهيرة تعيش صدمة ومرارة الفراق.. رسالة حزينة إلى محبّيها
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
07/01/2024 19:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
07/01/2024 19:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
07/01/2024 19:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24