ابنة الفنان المعروف تنجو من حريق في منزلها.. هذا ما كشفته (صورة)

كشفت الفنانة أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، عن حريق نشب بمنزلها خلال الساعات الماضية.

وأوضحت أسما أن الحريق الذي نشب بمنزلها سببه ماس كهربائي، كما نشرت صورة من آثار الحريق عبر خاصية الـ"ستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، وكتبت عليها قائلة: "قدر ولطف، ماس كهرباء كان هيولع في البيت.. الحمد لله".

Advertisement

جدير بالذكر، أن أسما شريف منير فاجأت محبيها ومتابعيها بالظهور في مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وهي تقوم بحلق شعر رأسها في أحد صالونات التجميل مستخدمة في ذلك ماكينة كهربائية مخصصة لحلاقة شعر الرأس، وذلك بسبب تعرضها لوعكة صحية وتلقيها علاج للغدة.

وقالت أسما من خلال الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" : "القرار مش سهل خالص.. وحاسة أني أنا ببتدي حاجة جديدة من الأول، وشعري كان بيقع لأن أنا عندي الغدة، وهي مش متظبطة فكان بيقع كتل".

وتابعت "بس في جزء منه أني ببتدي من الأول.. الشعر هيطول بنت عمتي عملتها وشعرها طول وبقى صحي أكتر وأحسن بكتير، حاسة أنه قرار كبير بس خلاني حرة". (سيدتي)