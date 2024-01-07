ممثلة شهيرة تعترف: تعرضت للاستغلال الجسدي بعمر 12 سنة

خلال استضافتها في برنامج"كتاب الشهرة" ، تحدثت النجمة تقلا شمعون عن مراحل مختلفة من حياتها من الطفولة إلى الشباب وصولاً إلى الشهرة والفن وكشفت أسراراً خاصة عن حياتها الشخصية.

ولفتت النجمة إلى أنها تعرضت خلال مرحلة الطفولة إلى محاولات استغلال جسدي، وقالت: "لا توجد فتاة لا تتعرض لاستغلال جسدي، تعرضت لهذا الأمر في عمر 12 عاما".

وأكدت أن ردّ فعلها كان قوياً و"واجهت ما حصل بقوة وشراسة أنا تربيت في بيت كاهن وأخاف كثيراً من الوقوع في خطأ ولدي احترام كبير لجسدي".

وعن عمرها الحقيقي، قالت بعفوية: "لا أحب الاعتراف بعمري أنا امرأة في النهاية وكل النساء لا يفضلن الكشف عن أعمارهن، وأشعر أن عمري ليس بالعدد هو بالشيء الذي أقدمه وبالحياة التي أريد أن أعيشها". ( لها)