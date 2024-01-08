بعد اعتزالها لـ17 عاماً... ممثلة مصرية تعود إلى التمثيل

تحدثت الممثلة المصرية نادين عن الأسباب التي دفعتها إلى الاعتزال ومن ثم العودة إلى التمثيل، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني في مصر.

وأكدت خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" أنها عادت للتمثيل بعد غياب 17 عاماً، قائلة: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من النجمة منى زكي، رغم أنني لا أملك رقمها ولم نتواصل من قبل، وعرضت عليّ المشاركة في فيلم جديد، وقالتلي: اللي زينا ما بيعتزلش".

وأوضحت أنها كانت حينها على موقفها من الاعتزال إلا أن أسرتها طالبتها بالعودة إلى التمثيل.

وتابعت: "تواصلت مع زوجي بعد مكالمة منى زكي، وقالي، أنا لم أطلب منك الاعتزال حتى أطلب منك العودة إلى التمثيل، والقرار بيدك منذ البداية. الباب أصبح موارباً بعدما كان مغلقاً". ( لها)