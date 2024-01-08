للنساء.. حيلة بسيطة لإخفاء دهون البطن

دهون البطن المزعجة قد تؤثر سلبًا على المظهر العام عندما يتعلق الأمر بارتداء الملابس، وقد يشعر الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة بعدم الراحة والانزعاج عند اختيار الملابس، حيث قد تبرز الدهون الزائدة وتشوه الشكل العام للجسم، ويمكن أن يتسبب ذلك في انخفاض الثقة بالنفس والشعور بالخجل وعدم الارتياح في البيئات الاجتماعية.

إليكِ هذه الأسرار لإخفاء دهون البطن تحت الملابس لتبدين رشيقة وواثقة:

اختيار ذكي للملابس

اللون الواحد من الملابس هو الأفضل بدلاً من المشجر، والألوان الداكنة أيضاً تجعلك رشيقة، ولا مانع من ارتداء الألوان الفاتحة، ولكن ينبغي عليكِ الاهتمام بقطع الملابس أكثر من الألوان، يجب عليكِ ارتداء الملابس التي تتكون من عدة طبقات التي تمنع ظهور الخصر والأرداف.

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انتبهي للملابس ذات الخطوط العامودية

الخطوط تجعلك أطول وأكثر لياقة، ولكن يجب عليكِ أن تأخذي بعين الاعتبار عرض الخطوط وتكرارها، اختاري الملابس ذات الخطوط الضيقة والمتكررة.

سلطي الضوء على جزء مختلف من جسمك

يمكنك صرف الأنظار عن منطقة البطن عن طريق إظهار قدمك، من خلال ارتداء التنانير أو الفساتين التي تكون أعلى قليلاً من الركبة.

ارتدي فساتين أطول قليلاً من الركبة

يمكنك ارتداء فساتين ذات القصة المستقيمة، كما يمكنك ارتداء فستان على شكل حرف A مثل الفساتين ذات الخصر العالي.

ارتدي قمصان ذات لون واحد

البلوزات والقمصان ذات اللون الواحد لا تناسب مكان العمل فقط، بل يمكنك ارتداؤها عند قضاء عطلة نهاية الأسبوع أيضاً.

ارتدي القمصان والسترات الفضفاضة

ارتداء الملابس الفضفاضة في الأعلى من أفضل الخيارات لمنع ظهور بطنك، ولا يجب عليكِ ارتداء الملابس الفضفاضة أكثر من اللازم لأنها ستجعل جسمك يبدو أكبر حجماً.

ارتدي البنطلون عالي الخصر

البنطلون ذي الخصر العالي لا يظهر البطن، ويمكنك ارتداء السراويل الكلاسيكية السوداء أو الداكنة البسيطة المصنوعة من القماش السميك.

عدم ارتداء الجينز المنخفض الخصر

يمكنك ارتداء الجينز المستقيم المرتفع، لكن لا تقومي بإضافة حزام ضخم لديه لأنه سيظهر منطقة البطن.

ارتدي التنانير

يمكنك ارتداء تنورة باللون الرصاصي مصنوعة من القماش السميك، أو ارتدي اللون الداكن منها مع حذاء ذا كعب عالي، كما يمكنك ارتداء تنورة واسعة قليلاً لونها مشرق وذات ارتفاع عالي.

ارتدي السترات الصوفية

السترة الصوفية يمكنك ارتداؤها مع السراويل والجينز والتنانير والفساتين، اختاري السترات المفتوحة مع تزرير المكان الذي يظهر فيه البطن، لا ترتدي السترات ذات الجيوب الكبيرة لأنها ستجعلك أكبر حجماً.