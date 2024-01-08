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المرأة
تصرفها أثار جدلاً... هل تنمرت باميلا الكيك على الوصيف الرابع لملك جمال لبنان؟
Lebanon 24
08-01-2024
|
07:00
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نفت الفنانة باميلا الكيك، نيتها الاساءة للشاب اللبناني محمد عواضة، الذي حل وصيفاً رابعاً في مسابقة ملك جمال لبنان 2024.
وقالت باميلا في حديثها مع موقع "فوشيا"، أنها أرادت الخروج عن المألوف في سؤالها، باعتباره لا يتمتع بالمقومات الجمالية التي تؤهله لحصد اللقب.
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وأضفات بطلة مسلسل كريستال: أردت وضع المتسابق في خانة الشخص المتنمر عليه، كونه سيتعرض لمواقف مشابهة في هذه الحياة مستقبلاً، وشخصياً أعتبر أنه نجح بالاختبار الذي خضع له، خاصة أنه استطاع استدراك الموقف والتعامل مع الموضوع بايجابية.
وأشادت الكيك بجمال محمد عواضة، كاشفة أنه من الشباب الذين استطاعوا لفت انتباهها منذ اطلالته الأولى على المسرح،وعلقت: كان من ضمن الثلاثة أشخاص الذين رشحتهم لحصد اللقب.
من جهته، رد الوصيف الرابع لملك جمال لبنان لعام 2024 محمد عواضة على تصرف باميلا الكيك، معبراً عن تفهمه لما قامت به، فضلاً عن تقديره الشخصي لجمالها وشخصيتها.
وأشار عواضة إلى أن الرجل الوسيم يواجه الكثير من حالات التنمر في الحياة، لذلك عليه التعامل مع الأمور بروح رياضية، وعلق: "شعرت ببعض التوتر، ولكن لم أغضب من تصرفها، وبالنهاية هذه باميلا".
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