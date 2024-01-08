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المرأة

نصائح مهمة جداً للعناية بالبشرة والوقاية من حب الشباب.. لا تهمليها

Lebanon 24
08-01-2024 | 09:00
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على الرغم من عدم وجود طريقة آمنة لتخليص بشرتك من حب الشباب إلى الأبد، إلَّا أنه يمكنك تقليل ظهورها والمساعدة في الحفاظ على صحة بشرتك قدر الإمكان عبر اتباع بعض الخطوات التي غالبًا ما تساعد على تهدئة البثور.
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- غسل الوجه بشكل صحيح: في حين أن ميكروبيوم الجلد معقد، فقد حدد العلماء بكتيريا تسمى "بروبيونيباكتريوم" التي تتسبب بالتهاب عندما يتحول الزهم، وهي المادة الدهنية الشمعية التي تنتج بواسطة الغدد الدهنية والمكون الأساسي للزيوت الطبيعية في الجسم، إلى أحماض دهنية. ويمكن أن تساعد إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ والعرق يوميًا في منع ظهور البثور، لكن غسل الوجه أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب.

وينصح الخبراء بغسل الوجه مرتين في اليوم لا أكثر، وهنا الطريقة الصحيحة لغسل الوجه:

بللي وجهك بالماء الدافئ، وتفادي استخدام الماء الساخن، ثم ضعي منظفًا للوجه على بشرتك بحركة دائرية لطيفة باستخدام أصابعه، واشطفيه جيدا.

- معرفة نوع بشرتك: يمكن أن يساعدك معرفة نوع بشرتك في تحديد المنتجات التي يجب استخدامها وتجنبها، والجافة غالبًا ما تبدو بشرتك متقشرة ومشدودة، الزيتية تبدو لامعة بنهاية اليوم، أما المختلطة يكون فيها مناطق جافة ومناطق دهنية، بينما حين تكون بشرتك حساسة فهي تتفاعل بسهولة مع المنتجات وتكون عرضة للطفح الجلدي أو تغير اللون أو التهيج.

وتساعد المرطبات البشرة على بقائها رطبة، مما يحدث فرقًا كبيرًا للبشرة المعرضة لحب الشباب، فإذا أصبحت بشرتك جافة جدًا، فسوف تنتج زيتًا طبيعيًا لموازنة الجفاف. 

ومع ذلك، تحتوي العديد من المرطبات على زيت أو عطر صناعي أو مكونات أخرى قد تهيج بشرتك وتسبب البثور، لذلك تأكدي من مراجعة قائمة المكونات قبل شراء المرطب للتأكد من أنه خالي من العطور ولا يسد المسام.

- استخدام علاجات حب الشباب المتاحة دون وصفة طبية: يمكن أن تساعد علاجات حب الشباب التي لا تستلزم وصفة طبية في شفاء البثور، وفي بعض الأحيان تمنع ظهورها في المقام الأول.

فقط اعلمي أن الإفراط في استخدام العلاجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى التهيج والجفاف، لذلك من المهم اتباع تعليمات الاستخدام الخاصة بالشركة المصنعة.

- الحفاظ على رطوبة الجسم: إذا كنت تعانين من الجفاف، فقد يرسل جسمك إشارة إلى الغدد الدهنية في بشرتك لإنتاج المزيد من الزيت. كما يمنح الجفاف بشرتك مظهرًا باهتًا ويعزز الالتهاب وتغير لونها.

وللحفاظ على رطوبة الجسم بشكل جيد، اشربي ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء كل يوم.

- الحد من الماكياج: على الرغم من أنك قد تشعرين بالرغبة في استخدام المكياج لتغطية البثور، فاعلمي أن القيام بذلك قد يسد المسام ويؤدي إلى تفشي البثور.

إذا كنت لا ترغبين في إزالة المكياج من روتينك اليومي، فاختاري كريم أساس أو خافي عيوب لا يسد المسام وخالي من العطور لتفادي تهيج البشرة، وتأكدي من غسل أي بقايا للمكياج بلطف في نهاية يومك وخاصة قبل الذهاب إلى السرير.

إلى جانب الحد من استخدام الماكياج، انتبهي من ملامسة منتجات تصفيف الشعر لبشرتك، إذ يمكن أن يتلامس رذاذ الشعر والشامبو الجاف مع البشرة؛ ما قد يؤدي إلى انتشار البثور بشكل أكبر، لذلك قد ترغبين في التفكير في خيارات خالية من الزيوت وغير زؤانية (لا تسد المسام) لهذه المنتجات.
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