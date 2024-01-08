لماذا يصيب الاكتئاب النساء أكثر من الرجال؟



وتشير الأبحاث إلى عدة عوامل محتملة، والتي تقدم نظرة حول كيفية تعامل النساء والرجال مع هذه الحالة، وربما الصحة العقلية ككل.

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وتلعب التأثيرات البيولوجية الدور الأكبر في الإصابة بالاكتئاب، وعوامل مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليم والعرق والنظام الغذائي والثقافة. رصد العلماء أن معدلات انتشار الاكتئاب أكبر بين النساء مقارنة بالرجال، وفي هذا الصدد تمت دراسة العديد من عوامل الخطر التي تفسر الاختلافات بين الجنسين فيما يخص معدلات الاكتئاب.وتشير الأبحاث إلى عدة عوامل محتملة، والتي تقدم نظرة حول كيفية تعامل النساء والرجال مع هذه الحالة، وربما الصحة العقلية ككل.وتلعب التأثيرات البيولوجية الدور الأكبر في الإصابة بالاكتئاب، وعوامل مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليم والعرق والنظام الغذائي والثقافة.

ووجد الباحثون أن الاختلافات بين الجنسين في التنشئة الاجتماعية يمكن أن تلعب دوراً في معدلات الاكتئاب أيضاً، والنساء هن اللاتي يصبحن ربات بيوت وأمهات قد يجدن أدوارهن أقل من المجتمع.

وتشير الأدلة إلى أن النساء، طوال حياتهن، قد يواجهن أحداثاً حياتية أكثر إرهاقاً ولديهن حساسية أكبر تجاهها من الرجال.





