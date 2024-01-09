ما حقيقة إجراء ديلان تاتلس عملية تجميل في لبنان؟

تحدث خبير التجميل اللبناني سامر بريطع عن تعاونه مع الفنانة ديلان تاتلس خلال تواجدها في لبنان لإحياء حفل انتخاب ملك جمال لبنان لعام 2024.

وقال بريطع إن ديلان أصرت على إجراء "ريلوكينغ"، ما جعل إطلالتها على جمهورها اللبناني مختلفة عن التي اعتاد عليها المتابعون.

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وأضاف: اعتمدنا إطلالة المكياج "بدون مكياج" التي جرى خلالها تسليط الضوء على مناطق معينة في الوجه وإظهارها من خلال تقنية الـ "3d".

أما بالنسبة لمكياج العيون، فأوضح سامر أنه اعتمد الألوان الترابية البعيدة عن الأسود، ما ساعدها على إظهار جمال عينيها بطريقة بسيطة، وبعيدة عن استخدام الرموش الكثيفة.

وكشف بريطع أن ابنة الفنان إبراهيم تاتلس لم تخضع للعمليات التجميلية، مشيراً إلى أنها مصّرة على عدم اللجوء لحقن الفيلر والبوتوكس.

يذكر أن ديلان تاتلس اعتمدت إطلالتين مختلفتين خلال "حفل انتخاب ملك جمال لبنان لعام 2024"، إذ حرصت على اختيار ملابس جاهزة أحضرتها معها خصيصاً من تركيا، والتي طغى عليها طابع الكاجوال.