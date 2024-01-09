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المرأة

فيفي عبده بكامل لياقتها.. شاهدوا ماذا فعلت

Lebanon 24
09-01-2024 | 07:45
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شاركت النجمة فيفي عبده متابعيها على "إنستغرام" بمقطع فيديو طريف ظهرت فيه بكامل لياقتها وهي تغنّي وترقص وتتفاعل مع الموسيقى بطريقة مميّزة.

 

وتمكّنت النجمة المصرية من نشر الأجواء الإيجابية من خلال المقطع المصوّر الذي ظهرت فيه وهي تخوض تجربة تنسيق الأغاني الراقصة مع الـ"دي جي"، وكتبت بطريقتها المعروفة: "أيوه بقا ويلا بقا اسكوزمي بقا دي جي فوفا وبس خلاص".

 

 وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع ونال إعجاب الآلاف من محبّي فيفي عبده الذين أثنوا على روحها الشبابية الجميلة، واصفين إياها بأنها مصدر للطاقة الإيجابية وروح الشباب. ( لها)

 

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