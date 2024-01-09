منى زكي تعلّق على سجن يوتيوبر.. ما هي تهمته؟

في تعليقها الأول على حكم أصدرته المحكمة الاقتصادية بحبس "يوتيوبر" يدعى أحمد وجيه، بتُهمة سبّها وقذفها على خلفية فيلم "أصحاب ولأ أعز".

أكدت الفنانة منى زكي سعادتها بالحكم وأن القانون "جابلها حقها".

وقالت منى في تصريحات إعلامية: "الحكم مؤشر جيد ويفكرنا بأن النقد مقبول طالما تنتقد العمل الفني بكامل حريتك... ولكن لا تسيء ولا تجرّح في الفنانين المشاركين في العمل".

وأضافت: "القانون بيحكمنا كلنا... والقانون يطبق عليا وعلى جميع الأشخاص... وسعيدة جداً بالحكم، وأنت حر ما لم تضر... والقانون جابلي حقي وخلال سنة ونصف من القضية كنت متأكدة إن القانون هياخذ مجراه".

يُذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكماً بسجن أحمد وجيه شهراً وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه بتُهمة سب وقذف الفنانة منى زكي على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز". ( لها)