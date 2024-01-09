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المرأة
بعد إصابتها في ذراعها.. الممثلة المعروفة توجّه رسالة الى جمهورها
Lebanon 24
09-01-2024
|
13:43
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نشرت الفنانة زينة عبر حسابها على "فايسبوك" مجموعة صور التُقطت في أحدث إطلالة لها، بعد تعرّضها لإصابة في ذراعها.
وعلّقت على الصور برسالة وجّهتها إلى جمهورها: "مهما الواحد سافر ولفّ العالم... ستظل مصر أجمل بلاد العالم بلا منازع... بحبك يا بلدي".
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المصدر:
لها
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