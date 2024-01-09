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المرأة

بعد إصابتها في ذراعها.. الممثلة المعروفة توجّه رسالة الى جمهورها

Lebanon 24
09-01-2024 | 13:43
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نشرت الفنانة زينة عبر حسابها على "فايسبوك" مجموعة صور التُقطت في أحدث إطلالة لها، بعد تعرّضها لإصابة في ذراعها.


وعلّقت على الصور برسالة وجّهتها إلى جمهورها: "مهما الواحد سافر ولفّ العالم... ستظل مصر أجمل بلاد العالم بلا منازع... بحبك يا بلدي".
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المصدر: لها
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