بعد إصابتها في ذراعها.. الممثلة المعروفة توجّه رسالة الى جمهورها

نشرت الفنانة زينة عبر حسابها على "فايسبوك" مجموعة صور التُقطت في أحدث إطلالة لها، بعد تعرّضها لإصابة في ذراعها.





وعلّقت على الصور برسالة وجّهتها إلى جمهورها: "مهما الواحد سافر ولفّ العالم... ستظل مصر أجمل بلاد العالم بلا منازع... بحبك يا بلدي".

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