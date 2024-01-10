Advertisement

المرأة

انهارت من البكاء على الهواء.. شكران مرتجى تعيش قصة حب لن تكلّل بالزواج ما السبب؟!

Lebanon 24
10-01-2024 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1150666-638404732094876037.jpg
Doc-P-1150666-638404732094876037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة شكران مرتجى أنها تعيش علاقة عاطفية لن تكلل بالزواج، مع رجل من خارج الوسط الفني.
 
 
وخلال ظهورها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "الزمن"، قالت شكران إنها على علاقة حب بمن وصفته بالرجل الحقيقي، هو صديقها وسندها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، معربة عن امتنانها لوجوده في حياتها، مؤكدة ارتباطها به منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومع ذلك لم يتأثر حبهما بهذا الزمن الطويل لبقائه سرا لا يعرفه أحد، لكن رغم ذلك تعتقد أن هذه العلاقة لن تكلل بالزواج بسبب وجود الكثير من المعوقات التي تمنع ذلك.

ولفتت إلى أنها قررت إقفال باب الزواج للأبد لأنه فات أوانه على حد تعبيرها، معلقة: إما أن يكون بكامل مقوماته وإلا فلا، ناصحة الفتيات بجعل حبهن سرا حتى اكتماله.
 
وأوضحت شكران أنها راضية تماماً بما قسمه الله لها بشأن عدم إنجابها، كما أنها تصالحت مع الأمر كثيراً، خاصة بعد الأزمة السورية التي فرقت الأبناء عن آبائهم.

واعترفت أنها تشعر بالوحدة كثيراً وتتمنى لو رزقها الله بفتاة حنونة مثلها ومثل شقيقاتها، تساعدها وتقف إلى جانبها في جميع الأوقات، معقبة: أنا كنت حنونة مع أمي.. بتمنى لو عندي بنت متلي .. أوقات بشتاق حدا يجبلي كاسة مي بالليل.. يقلي ماما شبك جبلك شي.


ومن الواضح أن الفنانة الشهيرة لم تتجاوز وفاة والدتها بعد، اذ لم تتمالك دموعها عند سماع صوتها خلال اللقاء، لافتة إلى أنها لا يمكنها رؤية صورها ولا حتى سماع صوتها، مشيرة إلى أنها كانت قد قررت قبل حضورها المقابلة، أن تتمالك أعصابها ولا تنهار من البكاء عند الحديث عنها احتراماً لمشاكل المشاهدين، إلا أنها فشلت في ذلك.
 
 
Advertisement
وأوضحت شكران أنه منذ وفاة والدتها لم تعد تشعر بالفرح أو السعادة أبداً، قائلة: ما بقى فرحت.. كنت انبسط بأبسط الشغلات بس اليوم أبدا. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:00 | 2024-01-10
22:33 | 2024-01-09
13:43 | 2024-01-09
10:05 | 2024-01-09
07:45 | 2024-01-09
04:11 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24