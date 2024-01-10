انهارت من البكاء على الهواء.. شكران مرتجى تعيش قصة حب لن تكلّل بالزواج ما السبب؟!

كشفت الفنانة شكران مرتجى أنها تعيش علاقة عاطفية لن تكلل بالزواج، مع رجل من خارج الوسط الفني.

وخلال ظهورها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "الزمن"، قالت شكران إنها على علاقة حب بمن وصفته بالرجل الحقيقي، هو صديقها وسندها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، معربة عن امتنانها لوجوده في حياتها، مؤكدة ارتباطها به منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومع ذلك لم يتأثر حبهما بهذا الزمن الطويل لبقائه سرا لا يعرفه أحد، لكن رغم ذلك تعتقد أن هذه العلاقة لن تكلل بالزواج بسبب وجود الكثير من المعوقات التي تمنع ذلك.



ولفتت إلى أنها قررت إقفال باب الزواج للأبد لأنه فات أوانه على حد تعبيرها، معلقة: إما أن يكون بكامل مقوماته وإلا فلا، ناصحة الفتيات بجعل حبهن سرا حتى اكتماله.

وأوضحت شكران أنها راضية تماماً بما قسمه الله لها بشأن عدم إنجابها، كما أنها تصالحت مع الأمر كثيراً، خاصة بعد الأزمة السورية التي فرقت الأبناء عن آبائهم.



واعترفت أنها تشعر بالوحدة كثيراً وتتمنى لو رزقها الله بفتاة حنونة مثلها ومثل شقيقاتها، تساعدها وتقف إلى جانبها في جميع الأوقات، معقبة: أنا كنت حنونة مع أمي.. بتمنى لو عندي بنت متلي .. أوقات بشتاق حدا يجبلي كاسة مي بالليل.. يقلي ماما شبك جبلك شي.





ومن الواضح أن الفنانة الشهيرة لم تتجاوز وفاة والدتها بعد، اذ لم تتمالك دموعها عند سماع صوتها خلال اللقاء، لافتة إلى أنها لا يمكنها رؤية صورها ولا حتى سماع صوتها، مشيرة إلى أنها كانت قد قررت قبل حضورها المقابلة، أن تتمالك أعصابها ولا تنهار من البكاء عند الحديث عنها احتراماً لمشاكل المشاهدين، إلا أنها فشلت في ذلك.

النجمة #شكران_مرتجى فقدت السيطرة على نفسها على الهواء وانهارت بالبكاء بعد ان سمعت صوت والدتها بتسجيل صوتي سابق لها🥺



وقالت شكران أنها منذ وفاة والدتها قبل سنة ونصف لم تستمع لهذا التسجيل وكانت تظن أنها تخطت الموضوع ولكن عندما تم وضعه على الهواء اكتشفت أن الألم ما زال كبيراً💔… pic.twitter.com/PVVgunUkLx — خالد المولى | العرّاب (@AlArrabcom) January 8, 2024 Advertisement

وأوضحت شكران أنه منذ وفاة والدتها لم تعد تشعر بالفرح أو السعادة أبداً، قائلة: ما بقى فرحت.. كنت انبسط بأبسط الشغلات بس اليوم أبدا. (فوشيا)