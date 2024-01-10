Advertisement

المرأة

بالصور: موديلات أقراط ناعمة اختاريها في إطلالتك اليومية

Lebanon 24
10-01-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1150706-638404809369031971.jpeg
Doc-P-1150706-638404809369031971.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلعب الأقراط دورًا مهماً في تكملة أي إطلالة سواء كانت يومية أو رسمية، لذا أتينا لكنَّ بباقة من أبرز موديلات الأقراط اليومية المتاحة حاليًا في الأسواق، بتصاميم ألماس أو بمواد مثل الذهب، الفضة، أو حتى كإكسسوار أنيق.
Advertisement


Izumi Hoops

تعتبر "Izumi Hoops" أقراطًا فريدة بتصميم دائري متشابك، تُضفي لمسة عصرية وأنيقة، وتعد مثالية للاستخدام اليومي. تتميز بإمكانية تنسيقها بسهولة مع الملابس الكاجوال والإطلالات الرسمية؛ ما يجعلها قطعة متعددة الاستخدامات بلمسة من اللمعان والأنوثة.
 



Bay Studs in Malachite

وتُعَد أقراط "Bay Studs" باللون الزمردي الأخضر خيارًا أنيقًا؛ إذ يمكنك تنسيقها مع ملابس كاجوال بألوان هادئة مثل الأبيض أو الرمادي لإبراز جمال لون الأقراط. يُفضل تجنب الزخارف الزائدة واختيار قطع بسيطة لإضفاء لمسة عصرية وأنيقة على إطلالتك.
 



 Pearl Stud Earrings

أما أقراط Pearl Stud فتعتبر قطعة فاخرة وكلاسيكية في عالم المجوهرات؛ إذ تزيّنها لؤلؤة جميلة في الوسط. يتميز تصميمها بالبساطة والأناقة؛ ما يجعلها مثالية للإطلالات اليومية.
 



Initial Stud Earrings

كذلك تعتبر أقراط Initial Stud من القطع الرائجة بشدة هذا الموسم، تتميز بوجود حروف أو حرف من اسم الشخص. تُعتبر هذه القطعة عملية وشخصية، وتضيف لمسة فريدة إلى الإطلالة اليومية عند ارتدائها.
 



Pave Diamond Bar Studs

وتعد أقراط Pave Diamond Bar Studs قطعة أنيقة وبسيطة، يتكون الشكل الرئيس منها من شريط نحيف مرصع بالألماس. يُظهر تصميمها رقة وحداثة؛ ما يجعلها مثالية لإضفاء لمسة من اللمعان إلى المظهر اليومي.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
01:47 | 2024-01-10
22:33 | 2024-01-09
13:43 | 2024-01-09
10:05 | 2024-01-09
07:45 | 2024-01-09
04:11 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24