بالصور: موديلات أقراط ناعمة اختاريها في إطلالتك اليومية

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Izumi Hoops



تعتبر "Izumi Hoops" أقراطًا فريدة بتصميم دائري متشابك، تُضفي لمسة عصرية وأنيقة، وتعد مثالية للاستخدام اليومي. تتميز بإمكانية تنسيقها بسهولة مع الملابس الكاجوال والإطلالات الرسمية؛ ما يجعلها قطعة متعددة الاستخدامات بلمسة من اللمعان والأنوثة. تلعب الأقراط دورًا مهماً في تكملة أي إطلالة سواء كانت يومية أو رسمية، لذا أتينا لكنَّ بباقة من أبرز موديلات الأقراط اليومية المتاحة حاليًا في الأسواق، بتصاميم ألماس أو بمواد مثل الذهب، الفضة، أو حتى كإكسسوار أنيق.Izumi Hoopsتعتبر "Izumi Hoops" أقراطًا فريدة بتصميم دائري متشابك، تُضفي لمسة عصرية وأنيقة، وتعد مثالية للاستخدام اليومي. تتميز بإمكانية تنسيقها بسهولة مع الملابس الكاجوال والإطلالات الرسمية؛ ما يجعلها قطعة متعددة الاستخدامات بلمسة من اللمعان والأنوثة.







Bay Studs in Malachite



وتُعَد أقراط "Bay Studs" باللون الزمردي الأخضر خيارًا أنيقًا؛ إذ يمكنك تنسيقها مع ملابس كاجوال بألوان هادئة مثل الأبيض أو الرمادي لإبراز جمال لون الأقراط. يُفضل تجنب الزخارف الزائدة واختيار قطع بسيطة لإضفاء لمسة عصرية وأنيقة على إطلالتك. Bay Studs in Malachiteوتُعَد أقراط "Bay Studs" باللون الزمردي الأخضر خيارًا أنيقًا؛ إذ يمكنك تنسيقها مع ملابس كاجوال بألوان هادئة مثل الأبيض أو الرمادي لإبراز جمال لون الأقراط. يُفضل تجنب الزخارف الزائدة واختيار قطع بسيطة لإضفاء لمسة عصرية وأنيقة على إطلالتك.







Pearl Stud Earrings



أما أقراط Pearl Stud فتعتبر قطعة فاخرة وكلاسيكية في عالم المجوهرات؛ إذ تزيّنها لؤلؤة جميلة في الوسط. يتميز تصميمها بالبساطة والأناقة؛ ما يجعلها مثالية للإطلالات اليومية. Pearl Stud Earringsأما أقراط Pearl Stud فتعتبر قطعة فاخرة وكلاسيكية في عالم المجوهرات؛ إذ تزيّنها لؤلؤة جميلة في الوسط. يتميز تصميمها بالبساطة والأناقة؛ ما يجعلها مثالية للإطلالات اليومية.







Initial Stud Earrings



كذلك تعتبر أقراط Initial Stud من القطع الرائجة بشدة هذا الموسم، تتميز بوجود حروف أو حرف من اسم الشخص. تُعتبر هذه القطعة عملية وشخصية، وتضيف لمسة فريدة إلى الإطلالة اليومية عند ارتدائها. Initial Stud Earringsكذلك تعتبر أقراط Initial Stud من القطع الرائجة بشدة هذا الموسم، تتميز بوجود حروف أو حرف من اسم الشخص. تُعتبر هذه القطعة عملية وشخصية، وتضيف لمسة فريدة إلى الإطلالة اليومية عند ارتدائها.