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المرأة
بالصور: موديلات أقراط ناعمة اختاريها في إطلالتك اليومية
Lebanon 24
10-01-2024
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04:00
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تلعب الأقراط دورًا مهماً في تكملة أي إطلالة سواء كانت يومية أو رسمية، لذا أتينا لكنَّ بباقة من أبرز موديلات الأقراط اليومية المتاحة حاليًا في الأسواق، بتصاميم ألماس أو بمواد مثل الذهب، الفضة، أو حتى كإكسسوار أنيق.
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Izumi Hoops
تعتبر "Izumi Hoops" أقراطًا فريدة بتصميم دائري متشابك، تُضفي لمسة عصرية وأنيقة، وتعد مثالية للاستخدام اليومي. تتميز بإمكانية تنسيقها بسهولة مع الملابس الكاجوال والإطلالات الرسمية؛ ما يجعلها قطعة متعددة الاستخدامات بلمسة من اللمعان والأنوثة.
Bay Studs in Malachite
وتُعَد أقراط "Bay Studs" باللون الزمردي الأخضر خيارًا أنيقًا؛ إذ يمكنك تنسيقها مع ملابس كاجوال بألوان هادئة مثل الأبيض أو الرمادي لإبراز جمال لون الأقراط. يُفضل تجنب الزخارف الزائدة واختيار قطع بسيطة لإضفاء لمسة عصرية وأنيقة على إطلالتك.
Pearl Stud Earrings
أما أقراط Pearl Stud فتعتبر قطعة فاخرة وكلاسيكية في عالم المجوهرات؛ إذ تزيّنها لؤلؤة جميلة في الوسط. يتميز تصميمها بالبساطة والأناقة؛ ما يجعلها مثالية للإطلالات اليومية.
Initial Stud Earrings
كذلك تعتبر أقراط Initial Stud من القطع الرائجة بشدة هذا الموسم، تتميز بوجود حروف أو حرف من اسم الشخص. تُعتبر هذه القطعة عملية وشخصية، وتضيف لمسة فريدة إلى الإطلالة اليومية عند ارتدائها.
Pave Diamond Bar Studs
وتعد أقراط Pave Diamond Bar Studs قطعة أنيقة وبسيطة، يتكون الشكل الرئيس منها من شريط نحيف مرصع بالألماس. يُظهر تصميمها رقة وحداثة؛ ما يجعلها مثالية لإضفاء لمسة من اللمعان إلى المظهر اليومي.
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