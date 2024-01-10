نجمة شهيرة تعترف: الأمومة أصعب من الفن

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اعتبرت الفنانة السورية جيني إسبر أن الأمومة أصعب من الفن وأن دور الأم أكثر صعوبة في تنشئة الأطفال، خاصة في الزمن الحالي الذي أصبح كل شيء فيه متاحًا.وفي حديثها مع موقع "فوشيا"، فسرت اسبر تواجد ابنتها ساندي إلى جانبها بشكل دائم، بكون ابنتها تعتبرها الأم والصديقة الوحيدة لها، مبينة أن دخول ساندي للساحة الفنية جاء بمحض الصدفة، ولن يستمر طويلًا كونها تفضل أن تعيش ابنتها طفولة حقيقية بلا مشاكل أو هموم.وحول تقييمها لعام 2023، بينت جيني أنها كانت سنة صعبة للغاية عليها، ولم تحقق فيها ما تريده، مؤكدة أنها متفائلة بالعام الجديد، ومستمدة طاقتها الإيجابية في الحياة من الإيمان بالله عز وجل، وتفاؤلها بأن القادم أفضل.