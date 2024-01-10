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المرأة

في سن الـ92.. "أقدم عارضة أزياء" تكشف تفاصيل ماضيها الأليم

Lebanon 24
10-01-2024 | 08:05
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تعتبر الأميركية كارمن ديل أوريفيس، أقدم عارضة أزياء محترفة في العالم، باعتبار أنها ولجت عالم الموضة عندما كانت في ربيعها الثالث عشر، وهي لا تزال مستمرة في عملها حتى اليوم، رغم أنها ناهزت 92 عاما من العمر، وفقا لتقارير صحيفة.
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وكان أول احتكاك لأوريفيس مع عالم الموضة فاشلاً، فبعد أن تواصت معها زوجة المصور، هيرمان لاندشوف، أثناء ركوبها الحافلة إلى صف الباليه عندما كان عمرها 13 عامًا فقط، فإن صورها لم تلق الرواج المطلوب آنذاك.

لكن كان مقدرا لها النجاح الكبير بعد عامين فقط، حيث ظهرت على غلاف مجلة "فوغ" لأول مرة وهي لا تزال في سن الـ15 من عمرها.

وبعدها أصبحت عارضة الأزياء المفضلة للمصور المعروف ر إروين بلومنفيلد.

وفي العام الماضي، ظهرت ديل أوريفيس على غلاف مجلة "فوغ تشيكوسلوفاكيا"، عن عمر يناهز 92 عامًا، باعتبارها "أقدم" عارضة أزياء في العالم.

ونشأت أوريفيس في مدينة نيويورك مع والدتها، حيث حظيت بطفولة صعبة، إذ كانت عائلتها تعاني ماليًا، وتتذكر أنها كانت تعاني من سوء التغذية لدرجة أن المصورين اضطروا إلى تثبيت الفساتين وحشو فراغ منحنيات الفستاين بالمناديل. 

ونوهت إلى أنه يكن لديهم هاتف في المنزل، لذلك اضطرت مجلة فوغ إلى إرسال عدائين لإخبارها بمواعيد جلسات التصوير. 
ولم يكن عملها في عرض الأزياء كافيًا لإعالة أسرتها في ذلك الوقت، لذا عملت مع ووالدتها أيضًا كـ"خياطة" لتغطية نفقاتهما.

وعندما تزوجت من رجل يدعى بيل مايلز، في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، عانت من استغلاله لها، إذ كان يستحوذ على أموال الشيكات التي تحصل عليها من دور عرض أزياء، ولم يمنحها سوى 50 دولار من أرباحها، بحسب كلامها.

وبعد انفصالها عن زوجها الأول ارتبطت بمصور يدعى، ريتشارد هايمان، والذي هجرها بعد أن قررت اعتزال عرض الأزياء عام 1958.

وبسبب الأوضاع المالية غير المستقرة، اقتنعت أوريفيس بالعودة إلى مجال عرض الأزياء في عام 1978، وفي غضون سنوات قليلة فقط، باتت من نجمات أغلفة مجلات الموضة مرة أخرى. 

وقالت إنها عملت بجد منذ ذلك الحين، حيث ظهرت في المجلات والحملات الإعلانية، وقدمت عروضا لأشهر ماركات الملابس العالمية.

وعلى الرغم من أنها تقترب من عامها المئة، فإنها لا تظهر أي إشارة إلى التقاعد والاعتزال، موضحة: "يجب على الرجال والنساء أن يهتموا بأنفسهم وأن يحبوا ذواتهم". 

وأضافت: "أحد أسرار الحفاظ على الجمال هو أن تعاملي نفسك كما تعاملين طفلا رضيعا تقدمين له كال ما يحتاجه من طعام وحب وحنان، لأننا بأمس الحاجة إلى هذا النوع من الطاقة".

وفي العام الماضي، ظهرت أوريفيس على غلاف العديد من مجلات الموضة، بما في ذلك Vogue Czechoslovakia وL’Officiel India وSchön China.

يشار إلى العارضة الصينية، أليس بانغ، التي كانت تبلغ من العمر 96 عامًا في سنة 2019، تعتبر أقدم عارضة أزياء في آسيا، لكن بالنظر إلى أنها امتهنت ذلك العمل في سن 93 عامًا، فهي تعتبر مبتدئة من الناحية الفنية، وذلك بعكس أوريفيس التي تمتد خبرتها في هذا المجال إلى أكثر من 70 عاما. 

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