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المرأة

كورتني كوكس تسخر من غرتها في فيلم "Scream" (صور)

Lebanon 24
10-01-2024 | 10:48
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سخرت الممثلة كورتني كوكس من غرتها في فيلم الرعب الشهير "Scream"، بعد أيام قليلة فقط من قيام صديقتها وزميلتها جنيفر أنيستون بإعادة قصة شعر "The Rachel" خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" 2024.

وشاركت كورتني البالغة من العمر 59 عامًا مقطع فيديو على "إنستغرام"، وهي تراقب أعمال البناء الجارية في قصرها.
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بدأ الأمر عندما جاء أحد أصدقاء كورتني من خلفها وسألها ما الذي يحدث، فقالت أعمال البناء.

وعندمت التفتت الممثلة ناحية صديقها رأت أنه يرتدي قميصًا طبعت عليه صورتها بدور شخصية "Gail Weathers" من فيلم "سكريم"، وصرخت كورتني: ما هذا؟ لا ترتدي هذه البلوزة. يا إلهي. هيا الأمر مثير للسخرية. هذا محرج.

وخرجت النجمة بعدها على عجل لتتفقد أولئك الذين يقومون بالبناء في منزلها، لتجد أن ثلاثة منهم يرتدون سترات طبعت عليها صور كورتني من أدوار مختلفة، وجميعها تتشارك بتسريحات شعر مضحكة للغاية.

وليست هذه المرة الأولى التي تسخر فيها كورتني من تسريحة شعرها في فيلم "سكريم"، إذ سبق وأن نشرت صورة مضحكة في عام 2020، تُظهر فيها أن حلاقها يرتدي قناع "سكريم" الشرير بينما يقلم غرتها.
 
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