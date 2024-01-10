هنا الزاهد.. محاولات حب جديدة في الرياض

تخوض الممثلة المصرية هنا الزاهد تجربتها المسرحية الجديدة على خشبة المسرح العالمي في الرياض، وتقول هنا عن شخصيتها بالعرض أنها تجسد شخصية فتاة تدعى جمالات " جوجو " تحاول إختيار حبيب مناسب لحياتها.

والمسرحية تعتبر المشاركة الثالثة لهنا الزاهد في الموسم بعد تجربتها الأولى مع أحمد فهمي قبل عامين بمسرحية جوازة معفرته، أما العام الماضي فشاركت بعرض ميمو أمام أحمد حلمي.

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وكشفت هنا عن سعادتها بالمشاركة ضمن فعاليات موسم الرياض للمرة الثالثة وتتمنى نجاح تجربتها الجديدة خلال هذا الموسم.

وتدور قصة العرض حول حميدة الذي يريد تزويج إبنته "جوجو " من إبن شقيقه نوفل المهندس الخام الذي ليس له تجارب عاطفية سابقة، ولكن زوجته "شاهينور "تريد أن تزوجها من إبن شقيقتها الراقص سلفادور إبن العائلة الثرية والذي لديه خبرة بمعاملة النساء غير نوفل.

هذا الأمر جعل حميدة يفكر في صنع ماضي وهمي لنوفل مع نجمة مشهورة ليبهر جوجو إبنته فهل ينجح في ذلك؟

وقد سبق وقدمت الراحلة سعاد حسني هذا النص من خلال فيلمها الشهير إشاعة حب أمام عمر الشريف قبل سنوات طويلة.

( نواعم)