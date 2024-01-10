Advertisement

المرأة

هنا الزاهد.. محاولات حب جديدة في الرياض

Lebanon 24
10-01-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1150935-638405209440328614.jpg
Doc-P-1150935-638405209440328614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تخوض الممثلة المصرية هنا الزاهد تجربتها المسرحية الجديدة على خشبة المسرح العالمي في الرياض، وتقول هنا عن شخصيتها بالعرض أنها تجسد شخصية فتاة تدعى جمالات " جوجو " تحاول إختيار حبيب مناسب لحياتها.

 

والمسرحية تعتبر المشاركة الثالثة لهنا الزاهد في الموسم بعد تجربتها الأولى مع أحمد فهمي قبل عامين بمسرحية جوازة معفرته، أما العام الماضي فشاركت بعرض ميمو أمام أحمد حلمي.

 
Advertisement

وكشفت هنا عن سعادتها بالمشاركة ضمن فعاليات موسم الرياض للمرة الثالثة وتتمنى نجاح تجربتها الجديدة خلال هذا الموسم.

  

وتدور قصة العرض حول حميدة الذي يريد تزويج إبنته "جوجو " من إبن شقيقه نوفل المهندس الخام الذي ليس له تجارب عاطفية سابقة، ولكن  زوجته "شاهينور "تريد أن تزوجها من إبن شقيقتها الراقص سلفادور إبن العائلة الثرية والذي لديه خبرة بمعاملة النساء غير نوفل.

 

هذا الأمر جعل حميدة يفكر في صنع ماضي وهمي لنوفل مع نجمة مشهورة ليبهر جوجو إبنته فهل ينجح في ذلك؟

 

وقد سبق وقدمت الراحلة سعاد حسني هذا النص من خلال فيلمها الشهير إشاعة حب أمام عمر الشريف قبل سنوات طويلة.

( نواعم)

 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2024-01-10
10:48 | 2024-01-10
08:05 | 2024-01-10
06:15 | 2024-01-10
04:00 | 2024-01-10
01:47 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24