العناية بالأظافر في الشتاء.. أهم 3 وصفات طبيعية

أظافرنا دليل عنا تتحدث عن شخصيتنا، فمن الضروري الحفاظ عليها والاهتمام، كما يجب ترطيبها كل يوم للحفاظ على نعومتها.

صفات طبيعية للعناية بالأظافر وتقويتها :

Advertisement

وصفة زيت الزيتون للعناية بالأظافر:

يعتبر زيت الزيتون مرطبًا طبيعياً للأظافر ويساعد في تقويتها. قومي بتسخين كمية صغيرة من زيت الزيتون حتى يكون دافئًا، ثم ضعيه على الأظافر وافركيها بلطف لمدة 5-10 دقائق. يمكنك ترك الزيت على الأظافر طوال الليل وغسله في الصباح. تكرر هذه العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة عصير الليمون للعناية بالأظافر:

يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك الذي يعمل كمواد مبيضة طبيعية ومقوية للأظافر. قومي بقطع ليمونة إلى نصفين واغمسي كل ظفر في نصف ليمونة لمدة 10-15 دقيقة. بعد ذلك، اغسلي الأظافر جيداً وجففيها. يمكنك تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع.

وصفة زيت شجرة الشاي للعناية بالأظافر:

زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويعتبر مفيدًا للحفاظ على صحة الأظافر. قومي بمزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت حامض اللوز أو زيت جوز الهند، ثم ضعي الخليط على الأظافر والبشرة المحيطة بها. يمكنك استخدام قطنة لتطبيق الزيت على الأظافر. أتركي الزيت على الأظافر لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ وجففيه. يمكن تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع.