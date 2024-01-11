النجمة العالمية تعترف: تجربة الزفاف كانت سيئة وفظيعة!

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اعترفت جينيفر لورانس بأن تجربة كونها عروساً كانت "فظيعة" عندما تزوجت من كوك ماروني في عام 2019.وقالت نجمة "ألعاب الجوع" إنها كانت متوترة للغاية خلال يومها الكبير، وكان من الصعب الاستمتاع بالإجراءات، مشيرة إلى أنها ناضلت كثيراً لتشعر بأنها مضيفة جيدة.وازدادت الأمور سوءاً عندما ظهر روبرت دي نيرو في حفل العشاء، وتوجهت إليه وأخبرته أن يعود إلى المنزل، مضيفة أن روبرت كان "مهذباً" عند الدردشة مع والديها لكنها شعرت "بتحسن حقيقي" بمجرد مغادرته، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.وعلى الرغم من ضغوط يومهما الكبير، كانت جينيفر واحدة من آخر الأشخاص الذين تركوا الحفل مع زوجها الجديد، في حوالي الساعة 5:30 صباحاً. وقال مصدر لمجلة بيبول في ذلك الوقت "لقد كان حفلة استمرت طوال الليل. انتظرا حتى ذهب جميع الضيوف حتى يتمكنوا من قول وداعاً. وعندما غادروا، بدت جين سعيدة".وقابلت جينيفر كوك من خلال صديق مشترك في عام 2018، بعد أن انفصلت عن المخرج دارين أرونوفسكي في العام السابق. وفي غضون بضعة أشهر كانا مخطوبين، وتزوجت جين من كوك في بيلكورت من نيوبورت مانسيون في رود آيلاند في عام 2019.واعترفت جينيفر في البودكاست الخاص بها "بالتأكيد لم أكن مستعدة للزواج. لقد قابلت كوك وأردت الزواج منه. أردنا الزواج من بعضنا البعض. أردنا الالتزام بالكامل. إنه أعز أصدقائي، لذا أردت الارتباط به بشكل قانوني إلى الأبد. ولحسن الحظ، توجد الأوراق لمثل هذا الشيء. إنه الأعظم".