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المرأة

نانسي عجرم تنضم لفريق عمل هذا الفيلم.. ما الذي ستقدمه؟

Lebanon 24
11-01-2024 | 04:00
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انضمت الفنانة نانسي عجرم، لفريق عمل فيلم " مقسوم" والمقرر عرضه في دور السينما يوم 18 من شهر كانون الثاني الجاري.

ووفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل الشركة المنتجة للفيلم، فسيكون لعجرم بصمة في إحدى الأغاني الدعائية للعمل، ويتضمن الفيلم عدة أغانٍ، الأولى بعنوان "مقسوم" من كلمات تامر مهدي، وألحان إيهاب عبد الواحد، ، والثانية "قلبي يا محتاس"، من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت.
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تجدر الإشارة إلى أن "مقسوم" من الأفلام المُنتظر عرضها في دُور السينما ولعل ما يميز هذا الفيلم، هي البطولة النسائية له حيث يشارك به ثلاث فنانات، وهن: شيرين رضا، و ليلى علوي، وسماء إبراهيم. 

وتدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، بمشاركة عدد من الفنانين، منهم: سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.
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