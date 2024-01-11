بعد وفاته بحادث سير في الشهر الماضي.. الفنانة الشهيرة ترثي والدها الراحل بكلمات مؤثرة

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ونشرت ريهام عبد الغفور صورة لوالدها الراحل أشرف عبد الغفور عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام" معلقة: "أربعين يوم يا حبيبي ..لسه مش قادرة أصدق إنه حقيقه! لسه مستنياك ترجع عشان أحكيلك، لسه بصحي كل يوم أفتكر إنه كان كابوس وأفرح اني كنت نايمه لحد ما أدرك أنه كابوس بس ما بيتصحيش منه". وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة مؤثرة لوالدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور، وذلك لمرور 40 يوماً على وفاته، لتعرضه لحادث سير مروع في شهر كانون الأول الماضي، حيث اصطدمت به سيارة وبعدها لفظ أنفاسه الأخيرة.ونشرت ريهام عبد الغفور صورة لوالدها الراحل أشرف عبد الغفور عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام" معلقة: "أربعين يوم يا حبيبي ..لسه مش قادرة أصدق إنه حقيقه! لسه مستنياك ترجع عشان أحكيلك، لسه بصحي كل يوم أفتكر إنه كان كابوس وأفرح اني كنت نايمه لحد ما أدرك أنه كابوس بس ما بيتصحيش منه".

وأضافت: "من أربعين يوم خسرت أقرب إنسان ليا في الدنيا وخسرت معاه الإحساس بالأمان والسند والراحة والدفا، خسرت إحساسي إني بنت بتجري علي ابوها تحكي له وتشكي له كل حاجة فاجأه كبرت أوي!".

واختتمت قائلة: "الله يرحمك يا حبيبي ويسعدك في الجنة علي قد ما كنت عايش تسعد كل اللي حواليك.. أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي». لتنهال تعليقات الجمهور والوسط الفني لها بالصبر ولوالدها بالرحمة". (سيدتي)