ما هو السر وراء استخدام الكونسيلر البرتقالي؟

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يستخدم الكونسيلر الملوّن وتحديداً البرتقالي لإخفاء الهالات السوداء. ووفقاً لخبراء التجميل، يعد اللون البرتقالي في دائرة الألوان كمكمل للّونين الأزرق والبنفسجي؛ ما يسهم في إلغاء تأثيرهما اللوني. ونتيجة لذلك، يستخدم اللون البرتقالي بشكل فعال لتخفيف اللونين الأزرق والبنفسجي، اللذين يسهمان في ظهور الهالات السوداء، وهو ذو أهمية خاصة لأولئك الذين يتمتعون ببشرة متوسطة أو داكنة؛ إذ تكون الهالات السوداء عادة لونها أزرق أو بنفسجي عميق.وتنصح "اليوتيوبر" والمؤثرة في مجال المكياج نينا أوبي الفتيات ذوات البشرة الفاتحة باستخدام اللون البرتقالي الفاتح، الذي يشبه لون العصير، بينما توصي صاحبات البشرة الداكنة باختيار اللون الخوخي أو المشمشي.وهنا خطوات وضع الكونسيلر البرتقالي بشكل محترف من نينا أوبي.قبل وضع الكونسيلر، يجب ترطيب منطقة حول العينين، وفي حال وجود تجاعيد، يُفضل استخدام برايمر العيون. وينصح أيضاً بتسخين الكونسيلر الكريمي قبل وضعه لتعزيز عملية الدمج.يمكن وضع الكونسيلر بنقاط صغيرة على المناطق الداكنة، مع التأكيد على دمجه بواسطة فرشاة دمج؛ ما يساعد في تحقيق توزيع متساوٍ وطبيعي.يجب عليكِ الانتظار بضع دقائق حتى يجف الكونسيلر، ثم يأتي دور البودرة لمنع التجاعيد وتحقيق ثبات أفضل. يُنصح بتوخي الحذر واستخدام كمية خفيفة، خاصة إذا كانت البشرة جافة، ويُفضل استخدام البودرة الشفافة لتحقيق مظهر طبيعي.يُفضل استخدام إسفنجة المكياج للدمج النهائي بلطف بين اللونين، مع إزالة الزوائد من الكونسيلر، ثم يتم وضع البودرة بشكل خفيف.من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بتطبيق الكونسيلر البرتقالي بفعالية؛ ما يعزز إشراقة عينيك ويخفي الهالات السوداء بشكل مذهل. (فوشيا)