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المرأة

سيلينا غوميز تجسّد شخصيّة هذه الأسطورة في جديدها

Lebanon 24
11-01-2024 | 16:10
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أعلنت المغنية والممثلة الشهيرة سيلينا غوميز عن مشاركتها البارزة في فيلم "سيرتها الذاتية"، الخاص بأسطورة الموسيقى ليندا رونشتات، حيث ستجسد شخصيتها.


وشاركت سيلينا الخبر على حسابها الرسمي على "إنستغرام" بلقطات من تقارير المجلات الرائدة مثل "Variety " و"Rolling Stone" التي نقلت الخبر. وعلقت الفنانة على الأمر قائلة: بدأ كل شيء بحلم بسيط.
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وأفادت مجلة "Variety" بأن الفيلم ينشغل حاليًا في مرحلة ما قبل الإنتاج.


وسيتناول الفيلم المقبل حياة ليندا رونشتات وإسهاماتها الكبيرة في عالم الموسيقى، ومن المتوقع أن يكون إنتاجًا فنيًا مثيرًا يستعرض رحلة هذه الأيقونة الموسيقية.
المصدر: فوشيا
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