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المرأة

نجمة عالمية تنوي الاعتزال قريبًا!

Lebanon 24
11-01-2024 | 23:00
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كشفت المغنية والممثلة الشهيرة سيلينا غوميزالمغنية والممثلة الشهيرة سيلينا غوميز عن نيتها اعتزال مجال الموسيقى والغناء قريبًا، وذلك بعد طرح ألبوم جديد فقط.


وقالت سيلينا في إحدى حلقات بودكاست "Smartless" إنها "في بداية حياتها المهنية كانت تستمتع كثيرًا بالموسيقى".
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واضافت أن "الجولات الغنائية التي تقدمها باتت ممتعة للغاية"، وكانت في ذلك الوقت مشغولة في تقديم البرنامج التلفزيوني "Wizards of Waverly Place".
المصدر: فوشيا
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