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المرأة

ماسكات إكليل الجبل لتعزيز نمو الشعر... وأهم 3 طرق فعالة لاستخدامه

Lebanon 24
12-01-2024 | 01:02
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غالباً ما تحلم الفتيات بالحصول على شعر طويل صحي وناعم، ولهذه الغاية سعى الكثير من المختصين بتنفيذ تركيبات وأدوية تعتمد بالدرجة الأولى على مواد موجودة في حديقتنا أو مطبخنا. من هذه العناصر إكليل الجبل أو "الروزماري" الذي يقدم حلاً مثالياً لشعرك بعيداً عن أي عنصر كيميائي، مما يساعد في نمو الشعر وعلاج قشرة الرأس.
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 فوائد إكليل الجبل للشعر متعددة، ولذلك ينصح باستخدامه لتحضير الكثير من الوصفات التي تعيد للشعر جماله وحيويته. إليك أكثر من وصفة تساهم في تعزيز نمو الشعر وتخلصه من مشاكله:

ماسك إكليل الجبل
تحتاجين لعمل هذا القناع إلى كوب من إكليل الجبل، ونصف ليتر من الماء. اغلي المزيج لمدة عشر دقائق، ودعيه جانباً لمدة نصف ساعة، ثم افرديه على شعرك واتركيه لمدة ربع ساعة، بعدها اغسليه.

أما لتحضير زيت إكليل الجبل، فهناك أكثر من طريقة لصنعه:
الطريقة الأولى:

اسحقي إكليل الجبل وضعيه في زجاجة، واسكبي عليه زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند. ثم ضعي الزجاجة في مكان بارد ومظلم لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

يستخدم هذا الزيت بوضعه على فروة الرأس والشعر لعلاج القشرة وتحفيز نمو الشعر والحصول على شعر لامع.


الطريقة الثانية:

ضعي كأساً من إكليل الجبل المنظف والجاف فوق فوق كوب من زيت جوز الهند. ارفعي المزيج على نار هادئة لمدة ربع ساعة. ثم ضعيه في مرطبان من الزجاج، واستخدميه كماسك مرتين في الأسبوع.


الطريقة الثالثة:

اسحقي إكليل الجبل الطازج، ثم أضيفي إليه القليل من خل التفاح، وضعي المزيج في مرطبان من الزجاج واحفظيه في مكان بارد لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

بعد غسل الشعر بالشامبو، اخلطي ربع كوب من الخليط مع كوب أو كوبين من الماء، واشطفي الشعر بالمحلول لضمان نمو الشعر وترطيبه.

وفي النهاية، ننصحك بإضافة بضع قطرات من زيت إكليل الجبل إلى الشامبو كروتين ضروري وفعال.
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