فضيحة من العيار الثقيل... كيم كارداشيان كانت على علاقة بزوج شقيقتها!

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كشفت طليقة المغني العالمي ترافيس باركر، شانا موكلر، أنه كان على علاقة بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، شقيقة زوجته الحالية كورتني كارداشيان، وأنها كانت السبب في طلاقهما.وخلال مشاركتها في بودكاست "Dumb Blonde" كشفت الممثلة وعارضة الأزياء شانا موكلر، البالغة من العمر 48 عاماً، والتي فازت بلقب ملكة جمال أميركا في عام 1995، أنها وباركر، البالغ من العمر أيضاً 48 عاماً، كانا يحاولان العمل على علاقتهما؛ عندما تلقت رسائل نصية بينه وبين كيم كارداشيان، البالغة من العمر 43 عاماً، من مصدر مجهول.كما ذكرت أنها عندما عرضت الرسائل على زوجها، نفى الأمر بشكل قاطع، وقام بحذف الرسائل، كما أنها قامت بالاتصال بكيم للاستفسار حول الأمر، فقامت الأخيرة بنفي ذلك؛ بحجة أن ترافيس لا يتطابق مع ذوقها ومواصفتها لشريكها.وأضافت أن هذا الأمر بقي موضوع خلاف بينهما، حتى توصل إلى طلاقهما في نهاية الأمر.تزوجت موكلر من باركر عام 2004، ورحبا بولديهما، لاندون وألاباما، في عامي 2003 و2005 على التوالي. وانفصلا لأول مرة في عام 2006، واستمرا في علاقة متقطعة لمدة عامين، قبل أن يتم الطلاق رسمياً في عام 2008.وفي حديث له في تشرين الأول من العام المنصرم، قال ترافيس إنه كان يتحدث مع كيم قبل أن يتزوج شقيقتها، وكورتني على علم بهذا الأمر، ولكن عندما أفصح عن الأمر سابقاً في عام 2015، تسبب ذلك بكثرة الشائعات حول الأمر؛ إذ قال إنه كان معجباً بها، وكان يحب التواجد إلى جانبها، لكن لم يكن بينهما علاقة قط، بل انتهى الأمر بصداقة فقط.