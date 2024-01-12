Advertisement

المرأة

إطلالة غريبة.. شاهدوا بيانكا وكانييه ويست في أحدث صورة التقطت لهما

Lebanon 24
12-01-2024 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1151874-638406934212236557.png
Doc-P-1151874-638406934212236557.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرجت زوجة كانييه ويست، بيانكا سينسوري، عن أسلوبها الجريء في ارتداء الثياب يوم الخميس في لوس أنجلوس.


واختارت بيانكا البالغة من العمر 29 عامًا، معطفًا جلديًا فضفاضًا مع قبعة سوداء فرو، مكملة إطلالتها بحذاء كعب باللون الأسود.
Advertisement


كذلك، ابتعدت عن المكياج تمامًا، وكأنها تعكس رغبتها بالتواري عن الأعين.


أما كانييه ويست، فارتدى سترة كبيرة الحجم وجينزًا رماديًا فضفاضًا خلال جولة التسوق.
 

المصدر: فوشبا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:45 | 2024-01-12
06:41 | 2024-01-12
04:55 | 2024-01-12
01:02 | 2024-01-12
23:00 | 2024-01-11
16:10 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24