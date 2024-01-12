إطلالة غريبة.. شاهدوا بيانكا وكانييه ويست في أحدث صورة التقطت لهما

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خرجت زوجة كانييه ويست، بيانكا سينسوري، عن أسلوبها الجريء في ارتداء الثياب يوم الخميس في لوس أنجلوس.واختارت بيانكا البالغة من العمر 29 عامًا، معطفًا جلديًا فضفاضًا مع قبعة سوداء فرو، مكملة إطلالتها بحذاء كعب باللون الأسود.كذلك، ابتعدت عن المكياج تمامًا، وكأنها تعكس رغبتها بالتواري عن الأعين.أما كانييه ويست، فارتدى سترة كبيرة الحجم وجينزًا رماديًا فضفاضًا خلال جولة التسوق.