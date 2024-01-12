كيم كارداشيان تثير الجدل مجدداً.. ما القصة؟

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد مشاركة صورتين عبر "إنستغرام"، كشفت من خلالهما عن ديكورات إحدى غرف منزلها.



على غير العادة، لم تكن إطلالة النجمة هي السبب في الجدل، بل قطع الديكور التي ظهرت في منزل النجمة في هيدن هيلز بولاية كاليفورنيا، ووصفها البعض بالـ"غريبة". فإحدى الصور أظهرت طاولة قهوة بلا أرجل منخفضة جدًا؛ لدرجة أنه "يتعين على المرء أن ينحني ويجهد ظهره لالتقاط أي شيء عنها"، وفق تعليقات متابعيها.

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كما تبعثرت أغراض كيم في كل مكان، فكانت هناك حقيبة بيج على الأريكة، وسترة رمادية فاتحة، وسترة سوداء مرمية على الأرض. أما في زاوية الغرفة، وضعت كيم جهاز هاتف على الأرض مباشرة.